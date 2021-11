Lehtikuva/Leonid Shcheglov

Valko-Venäjän tavoite saada EU sekaisin ja reagoimaan periaatteidensa vastaisesti näyttää toimivan diktaattorin toivomalla tavalla.

Koko oppositio jätti tiistaina hallitukselle välikysymyksen Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. Välikysymyksen aihe tulee Valko-Venäjän ja Puolan rajalla jatkuvasta kriisistä. Valko-Venäjän Minskiin lennättämät siirtolaiset ovat jumissa kahden valtion välissä. EU:n mielestä kyse on Valko-Venäjän suorittamasta hybridihyökkäyksestä, jonka johdosta maata kohtaan on tulossa uusia pakotteita.

Perussuomalaiset teki edellisen maahanmuuttoa koskevan välikysymyksen lokakuun alussa. Silloin kokoomus ei ollut mukana, mutta nyt on välikysymyksessä, joka tehtiin jälleen perussuomalaisten johdolla.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan kokoomus haluaa varmistaa hallituksen valmistelevan lainsäädännön sen varalle, että Suomi joutuu kohtaamaan samanlaista hybridivaikuttamista kuin Puola, Latvia ja Liettua ovat viime aikoina kokeneet Valko-Venäjän vastaisilla rajoillaan.

Mykkänen sanoi välikysymyksen tiedotustilaisuudessa, että se ei koske maahanmuuttoa sinänsä. Hetkeä aiemmin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli vetänyt mukaan kaiken käynnissä olevan turvapaikanhakijoiden liikehdinnän Eurooppaan.

– Eurooppa ja etenkin sen sosiaaliturvaltaan ja turvapaikkapolitiikaltaan avokätiset maat houkuttelevat ihmisiä liikkeelle, eikä tämä tule loppumaan ennen kuin se estetään, Purra sanoi ja puhui ”maahanmuuton ongelmista ylipäätään”.

Lukašenkan

pelin henki

Meneillään oleva kriisi on käynnistänyt keskustelun siitä, ovatko turvapaikanhakijoita koskevat sopimukset voimassa myös tällaisessa tilanteessa vai pitäisikö niitä tulkita toisin ja jopa muuttaa. Puola rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kun se ei päästä turvapaikkaa hakevia maaperälleen. Toisaalta on sanottu, että Puola puolustaa Eurooppaa hybridivaikuttamiselta juuri sillä, että raja on kiinni.

Oikeus turvapaikkaan on EU:n perusoikeuskirjan turvaama perusoikeus. Puolustetaanko eurooppalaisia arvoja sulkemalla rajat vai meneekö se päinvastoin? Juuri näin astutaan Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan ansaan?

Jälkimmäisellä tavalla ajattelee liberaalia porvaristoa edustava RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Hän totesi maanantaina Lukašenkan olevan voitolla. EU toimii juuri niin kuin hän toivoo.

Adlercreutz kysyi, mikä on Lukašenkan peli.

”On mielestäni selvää, ettei pelin tavoite ole siirtää mahdollisimman montaa ihmistä rajan yli. Tavoite on saada EU sekaisin ja reagoimaan periaatteidensa vastaisesti. Lukašenka haluaa näyttää, että EU:n periaatteet ovat ohuet ja suhteelliset. Kauniin kuoren alla olemme kaikki samanlaisia. Me ja he. ´Katso, mitä EU tekee näille ihmisille`, toteaa Lukašenka – ja Putin komppaa.

Eurooppalainen populistioikeisto on hänen mukaansa toiminut hyvänä työkaluna tässä ideologisessa sodankäynnissä.

Diktatuurit saavat

päättäjät sekaisin

Adlercreutz oli samoilla linjoilla kuin vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo viime viikolla ennakoidessaan aivan oikein hysteeristä kyselytuntia asian ympäriltä: ei tarvita kuin muutama tuhat ihmistä eurooppalaisessa rajametsässä ja eurooppalaiset poliitikot puhuvat kansainvälisten sopimusten irtisanomisesta ja raja-aitojen rakentamisesta.

Honkasalo ja europarlamentaarikko Silvia Modig ovat huolissaan siitä, että EU:n oikeusvaltioperiaate on vaarassa murentua, jos EU ei kaikissa tilanteissa puolusta ihmisoikeuksien loukkaamattomuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Oikeus turvapaikkaan kuuluu ihmisoikeuksien ydinkysymyksiin. Ihmisoikeuksien tulisi EU:ssa määritellä kaikkea toimintaa, myös haastavissa tilanteissa.

Adlercreutzin mukaan hybridivaikuttaminen torjutaan lähettämällä viesti siitä, että EU pystyy toimimaan arvojensa ja sääntöjensä mukaisesti myös kiperän paikan tullen.

”Arvomme eivät ole myytävänä, ne pätevät niin hyvän kuin pahan sään aikana. Oikeusvaltio ja demokratia ovat kestäviä arvoja ja kovia aseita myös tällaisessa tilanteessa.”

Honkasalo totesi, että ihmisoikeuksien puolella seistään varsinkin silloin kun niitä haastetaan kovimmin.

”Jos näistä periaatteista annetaan periksi, silloin tuetaan ihmisoikeuksia polkevien diktatuurien tahtoa. Heidän pyrkimyksenään on, että ihmisoikeuksia kunnioittava järjestelmä hajotetaan.”