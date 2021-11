Lehtikuva/Vesa Moilanen

Pääministeri Marin: Hallituksessa on toimivat välit ja yhteistyö

Keskustan Saarikko kertoo pahoitelleensa pääministerille eilisiä sanavalintojaan taksonomia-kiistassa

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoo pahoitelleensa pääministeri Sanna Marinille (sd.) eilistä sanavalintaansa hallituksen eripurasta EU:n taksonomia-kysymyksessä. Saarikko sanoi eilen toimittajille, että pääministeri ei tässä kokonaisuudessa onnistunut, vaan hallitus on nyt eripurainen.

– Vilpittömästi tätä pääministerille pahoittelin, koska sanavalintani oli epäonnistunut, se oli huono, Saarikko kertoi toimittajille tänään eduskunnassa ennen keskustan ryhmäkokousta.

Saarikon mukaan taksonomia-asia ei tietenkään ollut helppo hallitukselle, eikä lopputulos silloin ole koskaan hyvä, jos hallitus ei saavuta yksimielisyyttä.

Oleellista Saarikon mukaan kuitenkin on, että Suomi äänestää Ruotsin lailla vastaan EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta.

Hallitus ei ollut asiassa yksimielinen, koska vihreät ja vasemmistoliitto äänestivät muiden hallituspuolueiden kantaa vastaan.

Taksonomialla eli kestävien rahoitustuotteiden määritelmällä EU pyrkii ohjaamaan sijoituksia tulevaisuudessa niin, että ne tukisivat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita.

Tuli liian isot mittasuhteet



Pääministeri Sanna Marin sanoo arvostavansa sitä, että Saarikko on pahoitellut hänelle sanavalintojaan hallituksen eripurasta EU:n taksonomia-kysymyksessä.

Marinin mielestä asia on kuitenkin saanut vähän liiankin isot mittasuhteet. Hänen mukaansa hallituksessa on toimivat välit ja yhteistyö.

Marinin mukaan asiassa pyrittiin löytämään yhteistä näkemystä. Hänen mukaansa puolueiden kannat olivat kuitenkin niin kaukana toisistaan, että viisikon kesken oli sovittu, että hallituksen enemmistön kanta on hallituksen kanta.

Saarikko: Metsät kuuluvat meille



Hallituksessa SDP, keskusta ja RKP vastustavat EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta, koska ne eivät ole tyytyväisiä metsien käsittelyn teknisiin kriteereihin. Hallitus pitää kriteerejä osin vaikeasti ymmärrettävinä ja tulkinnanvaraisina.

Tulkinnanvaraisuudesta voisi seurata, että metsätalous voisi rajautua taksonomian ulkopuolelle ja mahdollisuudet saada rahoitusta metsätalousinvestoinneille voisivat heiketä. Suomi katsoo myös, että yksityiskohtaisen metsätalouden sääntelyn tulee pysyä jäsenmaiden toimivallassa.

– On mahdollista, että Suomi ja Ruotsi, joka myös on ilmoittanut äänestävänsä vastaan, eivät tätä kokonaiskuvaa Brysselissä muuta, mutta siitä huolimatta Suomen äänestys on tärkeä viesti tulevalle vaikuttamistyölle, Saarikko sanoi tänään eduskunnassa.

– On hyvä, että Suomen kanta tulee nyt selväksi, metsät kuuluvat meille, se on kansallista toimivaltaa ja siksi tässä oli hyvä valita tiukka linja.