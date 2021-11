Lehtikuva/Emmi Korhonen

Työttömyysturvan ehdoksi tulee järjestön mukana hyväksyä pelkkä työn hakeminen, siis joko kokoaika- tai osa-aikatyön ja työmarkkinatukea tulee korottaa tuntuvasti.

Työttömien keskusjärjestön hallitus vaatii työllisyyspolitiikan uudistamista ja korostaa, että työttömyyden kustannukset eivät saa olla pelkkä menoerä budjeteissa. Työttömyysturvan ehtona oleva kokoaikatyön hakemisen vaatimus tulee järjestön mukaan poistaa. Myös osa-aikatyön hakemisen pitää riittää työttömyysturvan saantiin. Köyhyys- ja syrjäytymisriskin vähentämiseksi työmarkkinatukea tulee korottaa 300 euroa kuukaudessa.

Järjestö kysyy myös, missä viipyy työtakuu ja riittävä perustulo. Vaikka perustulo ei ole kokeilun mukaan osoittanut tuoneen lisää työpaikkoja, se helpottaa järjestön mukaan pitkäaikaistyöttömän oman elämän suunnittelua ja turvaisi toimeentulon jatkuvuutta.

Juuri 30-vuotispäiviään viettänyt Työttömien keskusjärjestö on huolissaan pitkäaikaistyöttömien asemasta. Vaikka työllisyys kokonaisuudessaan on nousussa koronaepidemian aiheuttamasta lukkiutumisesta, pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt korkealla. Syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 109 400 henkilöä Tähän päättäjien tulisi järjestön mukaan kiinnittää huomiota.

Työttömät jäivät koronapandemiassa oman onnensa nojaa

Koronaepidemia on vaikuttanut monella tavalla työttömien elämän. On syntynyt paljon hoitovelkaa, kun työttömät eivät ole päässeet lakisääteisiin terveystarkastuksiin eivätkä ole saaneet tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja. Myös ruoka-avun tarve on järjestön mukaan kasvanut merkittävästi eivätkä TE-palvelut ole pystyneet tekemään tarvittavia haastatteluja ja palvelusuunnitelmia.

Pitkäaikaistyöttömät ovat olleet pitkälti oman onnensa nojassa korona-ajan. Apua on tullut avoinna olevilta työttömien yhdistyksiltä niin digineuvonnassa, perustarpeiden avustamisessa kuin työnhaun tukemisessa, todetaan Työttömien keskusjärjestön tiedotteessa.

Pitkäaikaistyöttömien palvelutarve huomioitava sote-uudistuksessa



Ylivelkaantuneiden tilannetta on Työttömien keskusjärjestön mukaan parannettava nostamalla ulosoton suojaosuutta ja tiukentamalla pikavippien sääntöjä.

Lisäksi järjestö vaatii, että työttömien ja etenkin pitkäaikaistyöttömien palvelutarve resurssoidaan vireillä olevissa työllisyys- ja sote-uudistuksissa.

– Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä hyvinvointialueille ja työllisyyspalveluiden hoito kokonaan kunnille. On riski, että työllisyyspalvelut ajautuvat harmaaseen välimaastoon, jos työttömiä ei huomioida lainsäädännöissä selkeästi. Järjestöyhteistyö, työttömien kuuleminen ja asiakasraadit tulee huomioida palvelujen kehittämisessä, järjestö vaatii ja muistuttaa vielä siitä, että työttömällä on oikeus arvostavaan ja asialliseen kohtaamiseen niin työn haussa kuin palveluissa.

– Rakenteita tulee korjata siten, että työtön on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kansalainen ja ihmisenä arvokas, tiedotteessa tähdennetään.