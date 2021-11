Lehtikuva/Emmi Korhonen

Yhtiön edellinen yritys työehtoshoppailuun torjuttiin kahdella lakolla kaksi vuotta sitten.

JHL aloittaa Turussa lakon tänään keskiviikkona kello 12.00 kaupungin omistaman Arkea Oy:n työehtoshoppailua vastaan. Lakko koskee kaikkea työtä, jota JHL:n jäsenet tekevät Arkean Turun kohteissa. Lakkoa rajataan niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Lakon syy on se, että Turun kaupungin omistama Arkea Oy kaavailee työnantajaliiton vaihtoa ja työntekijöiden siirtoa halvempien työehtosopimusten piiriin. Kaupungin konsernijohto on antanut suunnitelmalle siunauksensa. Aiemmin sovittu säästöohjelma ei johtajille enää riitä. Ammattiliitto JHL:n ja Arkean väliset keskustelut eivät ole tuottaneet tulosta. JHL katsoo olevansa pakotettu lakkoon säädyllisten työehtojen puolesta.

Liiton mukaan yhtiö aikoo heikentää rajusti yli tuhannen hengen työehtoja.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä ei hyväksy työehtojen halpuuttamista. Työehtoshoppailu johtaisi jo valmiiksi matalapalkkaisten työntekijöiden palkkojen ja työehtojen heikennykseen. Valtuustoryhmä esittää Arkean harkitseman työehtoshoppailun viemistä valtuuston käsittelyyn.

Vasemmistoliitto haluaa lisäksi etsiä ratkaisua, jolla Arkean Turun kaupungille tuottamia palveluja otettaisiin kaupungin sidosyksiköksi, jolloin näitä palveluja ei tarvitsisi jatkossa kilpailuttaa.

”Tulosta oikeistolaisesta leikkauspolitiikasta”



– On huomattava, että tämä tilanne ei ole syntynyt tyhjästä vaan se on oikeistolaisen leikkauspolitiikan tulosta. On ollut aikanaan poliittinen tahtotila yhtiöittää kaupungin tukitoiminnot, ja altistaa ne kilpailulle. Työehtojen heikennykset ovat loogista jatkumoa tässä tapahtumien ketjussa, sanoo Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen.

Konsernijaoston jäsen ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Lindfors kerää allekirjoituksia asian viemiseksi valtuuston käsittelyyn tavoitteenaan koota asian taakse 17 valtuutetun tuki.

– Vetoan kaikkiin valtuustoryhmiin siinä, että etsimme yhteistyöllä ratkaisun, jotta valmiiksi pienipalkkaisten työntekijöiden työehtoja ja palkkoja ei heikennetä, hän sanoo.

JHL:n mukaan se on tehnyt yhdessä Arkean työntekijöiden kanssa yhtiölle useita säästöesityksiä, mutta kiinteistö- ja ruokapalveluita tuottava Arkea Oy:lle ne eivät ole kelvanneet.

Keskipäivällä alkava lakko näkyy esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ruokailuissa, koska Arkea toimittaa ateriat Turun kaupungin päivähoitoyksiköihin, perus- ja ammattikouluihin ja lukioihin.

Palkan pitää riittää kunnolliseen elämiseen



JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa, että ammattiliiton tehtävänä on huolehtia siitä, että työstä saatava palkka riittää kunnolliseen elämään.

– Arkea on palannut uudestaan työntekijöitä kurittavalle sopimusshoppailun linjalle. On järkyttävää, että Turun kaupungin päättäjät ovat antaneet siunauksensa tällaiselle toiminnalle eivätkä ole esittäneet keinoja tilanteeseen, esimerkiksi lisärahoitusta. On valitettavaa, että turkulaiset joutuvat kiistassa kärsimään, mutta meillä ei ole muuta vaihtoehtoa tässä tilanteessa.

JHL:n mukaan Arkea Oy:n sopimusshoppailu tiputtaisi entisestään pienipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansioita 15–30 prosenttia tehtävistä ja työajoista riippuen.

Liitto on valmis jatkamaan työtaisteluita, jos Arkea ei peru suunnitelmiaan työehtojen heikentämisistä.

JHL taisteli edellisen kerran Arkean työehtoshoppailua vastaan kaksi vuotta sitten. Tällöin työehtoshoppailu saatiin kuriin kahden lakon voimin.

– Olemme valmiita tälläkin kertaa puolustamaan jäsentemme työehtoja loppuun saakka, puheenjohtaja Niemi-Laine korostaa.