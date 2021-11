Lehtikuva/Handout

Lukashenka kävi puhelinkeskustelun Merkelin kanssa – esillä oli humanitaarisen avun toimittaminen siirtolaisille.

Puolalaiset sotilaat ovat käyttäneet kyynelkaasua Valko-Venäjän vastaisella rajalla kiviä heitelleitä siirtolaisia vastaan. Asiasta kertoi Puolan puolustusministeriö Twitterissä.

Ministeriön mukaan siirtolaiset hyökkäsivät sotilaita vastaan heittämällä kiviä ja yrittivät tuhota rajalla olevan aidan.

Puolan poliisin mukaan yksi poliisi oli loukkaantunut vakavasti yhteenotossa.

Venäjä tuomitsi kyynelkaasun ja vesitykkien käytön siirtolaisia vastaan. Ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan sitä on täysin mahdotonta hyväksyä.

Lukashenka puhui ”niin sanotusta ongelmasta”

ILMOITUS

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka sanoi hallituksensa kokouksessa tänään, ettei ”tämän niin sanotun ongelman voi antaa kuumentua selkkaukseksi”.

– Nyt pääasiana on suojella meidän maatamme ja kansaamme eikä sallia yhteenottoja, Lukashenka lisäsi valtiollisen uutistoimiston Beltan mukaan.

Lukashenka keskusteli kriisistä Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa maanantaina. Kyse oli ensimmäisestä puhelinkeskustelusta läntisen johtajan kanssa sen jälkeen, kun Lukashenka tukahdutti viime vuonna suuret mielenosoitukset hallintoaan vastaan.

Merkelin toimiston mukaan keskusteluissa käsiteltiin humanitaarisen avun toimittamista siirtolaisille, joiden joukossa on paljon pieniä lapsia.

Lukashenkan mukaan molemmat olivat yhtä mieltä siitä, ettei kukaan kaipaa tilanteen kiihtymistä, ei EU eikä Valko-Venäjä. Sen sijaan Lukashenkan mukaan hänen näkemyksensä olivat ”erilaiset” siitä, kuinka siirtolaiset ovat tulleet Valko-Venäjälle.

Länsimaiden mukaan Valko-Venäjä on tuonut siirtolaisia kostoksi maalle asetetuista pakotteista. EU:n ulkoministerit sopivat maanantaina uusista Valko-Venäjän vastaisista pakotteista. Myös Yhdysvallat on sanonut laajentavansa pakotteita.

Irak alkaa lennättää maanmiehiään takaisin kotimaahan

Irak on sanonut aloittavansa tällä viikolla niiden irakilaisten kotiuttamisen, jotka haluavat palata vapaaehtoisesti Valko-Venäjältä.

Irakin Moskovassa olevan suurlähetystön mukaan torstaina lennätetään noin 200 ihmistä takaisin Irakiin.

Monet siirtolaiset eivät kuitenkaan halua palata kotiin.

EU on pyytänyt lopettamaan lentoja Valko-Venäjälle. Turkkilainen lentoyhtiö Turkish Airlines on kieltänyt irakilaisten, syyrialaisten, jemeniläisten ja afganistanilaisten lennot Turkin kautta Valko-Venäjälle. Lisäksi syyrialainen yksityinen Cham Wings Airlines on sanonut lopettavansa lennot Minskiin.

Valkovenäläinen Belavia on myös sanonut, ettei se päästä syyrialaisia, irakilaisia, jemeniläisiä ja afganistanilaisia lennoilleen Dubaista Minskiin.

Ainakin 11 siirtolaista on kuollut molemmilla puolilla rajaa, kertovat avustusjärjestöt.