Jarmo Lintunen

PAU hankkinut jättikorvaukset mainosjakajille – työnantajien perustama ”ammattiliitto” on laiton

Kaikki oikean ammattiliiton nostamat kanteet ovat päättyneet työntekijäpuolen voittoon.

Oikeistopuhurista rohkaistuneet työnantajat kokeilivat kepillä jäätä ja perustivat vuonna 2009 mainosjakajille ”ammattiliiton”. Koska kyseessä ei ollut aito työntekijöiden yhdistys, sitä kutsutaan keltaiseksi ammattiliitoksi.

Kalliiksi tuli. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ajanut siitä asti mainosjakajien palkkasaatavia menestyksekkäästi. Liiton mukaan yhteensä työntekijöille on maksettu kaikkiaan satojatuhansia euroja. Palkkasaatavia on maksettu viimeksi tänä syksynä.

Tapahtumat käynnistyivät toistakymmentä vuotta sitten. Vuonna 2009 mainos- ja ilmaisjakelualalle perustettiin työnantajaliitto Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys SKE ry ja ”työntekijöiden yhdistys” Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry. Molemmat yhdistykset perustettiin lähes samanaikaisesti.

Yhdistykset solmivat nopeasti alalle niin sanotun keltaisen työehtosopimuksen, jossa mainosjakajille sovittiin huomattavasti heikommat palkat, kuin mihin he olisivat olleet oikeutettuja yleissitovan, Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen nojalla.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on vienyt nyt jo kolmella vuosikymmenellä huomattavan määrän mainosjakajajuttuja oikeuteen. Maanantaina liitosta kerrottiin, että toistaiseksi kaikki oikeudessa riidellyt asiat ovat päättyneet työntekijäpuolen voittoon.

Käräjä- ja hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden ohella useita juttuja on myös päätynyt työnantajapuolen kanssa sovintoon siten, että käräjöintiä ei ole tarvinnut jatkaa, kun mainosjakajan oikeudet on saatu sovinnolla toteutumaan.

Työtuomioistuin antoi marraskuussa 2019 ratkaisun, jonka mukaan SME ry ei ole aito työntekijöiden yhdistys. Aiemmin jo vuonna 2015 Helsingin hovioikeus oli lainvoimaisessa tuomiossaan todennut, että SME ry:n perustajilla oli kytkös työnantajapuoleen ja että yhdistyksen toiminnan tavoite säilyttää palkkataso yleissitovaa työehtosopimusta alempana on aidolle työntekijäyhdistykselle vieras.