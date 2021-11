Lehtikuva/Jaakko Avikainen

KU:n uusi Kaikki Uusiksi -podcast on viikottainen katsaus yhteiskunnallisiin puheenaiheisiin. Podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustellaan irtisanoutumisten aallosta, jota povataan työmarkkinoille Suomessakin. Toimittaja Toivo Haimin vieraana on viestintätoimisto Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen.

KU jatkaa uusien avausten tekemistä podcast-rintamalla. Kaikki Uusiksi on kerran viikossa ilmestyvä uutispodcast, jossa kommentoidaan ja analysoidaan viikon puheenaiheita. Podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustellaan The Great Resignation -ilmiöstä, joka on huomattu Yhdysvalloissa.

Podcastin juontaja Toivo Haimin vieraana on viestintätoimisto Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen, joka kirjoitti ilmiöstä Helsingin Sanomien kolumnissaan tällä viikolla. ”Yhä useampi työntekijä ei enää ajattele työtä ja muuta elämää toisistaan erillään olevina siiloina. Moni meistä haluaa omiin arvoihin pohjautuvan, kokonaisvaltaisen elämän. Työ on yksi osa kokonaisuutta”, Tujunen kirjoitti kolumnissaan.

Konsulttiyhtiö McKinsey julkaisi syyskuussa artikkelin, jonka mukaan yli 19 miljoonaa yhdysvaltalaista työntekijää on lyönyt hanskat tiskiin huhtikuun 2021 jälkeen. McKinseyn tutkimuksen mukaan 40 prosenttia työntekijöistä suunnittelee vaihtavansa työtä seuraavien kolmen tai kuuden kuukauden aikana ja kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on ”avoinna uudelle”.

Mitä suuri irtisanoutumisten aalto tarkoittaa työelämälle maailmalla ja Suomessa? Onko työmarkkinoilla nyt työnhakijan markkinat, kun työnantajat joutuvat kilpailemaan työntekijöistä, jotka etsivät itselleen sopivia ja arvojensa mukaisia työpaikkoja? Vai onko tilanne täysin päinvastainen, eli onko työelämästä tullut kaikkialla niin kertakaikkisen sietämätöntä, että työntekijät kaikkialla ottavat mieluummin lopareita kuin jatkavat hommissaan?

Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan Kaikki Uusiksi -podcastin ensimmäisessä jaksossa!

Kuuntele jakso tästä: