Monien arvioiden mukaan Glasgown´n ilmastokokouksessa ei pystytty sopimaan riittävän sitovista toimista, jotta maapallon lämpeneminen voitaisiin rajata 1,5 asteeseen. Tavoite on silti hengissä ja mahdollinen. Se taisi olla kokouksen suurin saavutus. Mikään floppi COP26 ei siis ollut, vaikka pettymys se monille oli.

Suurin osa kokouksen osallistujamaista tiedostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kiireellisyyden. Globaaleja päästöjä pitää vähentää 45 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2035 mennessä, jotta puolentoista asteen tavoitteessa pysytään.

WWF Suomen ilmastovastaavan Bernt Nordmanin mukaan YK-järjestelmän mukaista konsensusta päästövähennysten keinoista oli kuitenkin edelleen tuskallisen vaikeaa löytää.

– Suuret fossiilisten polttoaineiden tuottajamaat blokkasivat ehdotukset fossiilisten polttoaineiden valtiontukien poistamisesta.

Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin sanoi STT:lle, että lopputulos on ihan hyvä, vaikkei täydellinen. EU:n keskeinen tavoite oli pitää maapallon keskilämpötilan rajaaminen 1,5 asteeseen mahdollisena tavoitteena. Tämän suhteen ruuvia kiristetään, koska maiden päästövähennyksiä tarkastellaan uudestaan heti ensi vuonna.

– Siihen liittyen saatiin ihan hyvät kirjaukset yleispäätökseen.

Myös Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Kulmalan mukaan 1,5 asteen tavoite on hengissä, mutta sen toteutumista ei turvattu. Päästöjä on leikattava rajusti jo vuoteen 2030 mennessä, jotta monien maiden tekemä ”helppo lupaus” hiilineutraaliudesta vuonna 2050 toteutuisi.

Sitran vanhempi neuvonantaja, ilmastopolitiikan veteraani Oras Tynkkynen kommentoi kokouksen lopputulosta huomattavasti optimistisemmin: olemme nyt paljon lähempänä Pariisin sopimuksen mukaisia päästöpolkuja kuin koskaan aiemmin, hän kirjoitti Sitran verkkosivuilla .

”Jos kaikki maat toteuttavat 2030-päästösitoumuksensa ja hiilineutraaliustavoitteensa, ilmaston kuumeneminen voidaan saada pidettyä ehkä jopa 1,8 asteessa. Toisaalta jos katsotaan vain maiden nykyisiä toimia, suunta on yhä kohti 2,7:ää astetta. Kansainvälisillä aloitteillakin on väliä: yksin niiden ansiosta voisi olla mahdollista kuroa umpeen noin kymmenys päästökuilusta kohti 1,5 asteen polkua.”

Tynkkysen mukaan 1,5 asteen ovi on siis raollaan, mutta sen toteutumiseen tarvitaan monia toimia. Niitä ovat päästösitomusten tiukentaminen ja myös niiden saavuttaminen. Lisäksi kansainvälistä ilmastorahoitusta pitää kasvattaa merkittävästi.

”Toisaalta se vauhdittaisi päästöjen rajoittamista nousevissa talouksissa, toisaalta loisi pohjoisen ja etelän välille luottamusta, joka on kaiken yhteistyön perusraaka-aine.”

Ilmastokokoukseen osallistuneen Tynkkysen mukaan Glasgow’ssa otettiin useita, ratkaisevia askelia eteenpäin.

”Jos kiihdytämme lähivuosina tahtia niin kansainvälisessä kuin kansallisessa politiikassa, niin yritysten hallituksissa kuin mielenosoituksissa kadulla, ilmastokriisin ratkaisemisessa on vielä mahdollista onnistua.”

Myös Greenpeacen Kaisa Kososen mielestä todellisuus oli parempi kuin kasa petettyjä lupauksia. Luvatut toimet eivät riitä 1,5 asteeseen, mutta tavoite ei myöskään tuhoutunut tässä kokouksessa.

Kosonen twiittasi, että kokouksen tulos oli jopa vahvempi kuin ennakkoasetelmat lupasivat. Nyt 1,5 asteen tavoite paalutettiin yhä vahvemmin, kuilu vuoteen 2030 konkretisoitiin ja sovittiin,että 2030 tavoitteita on korjattava heti 2022.

Kosonen piti täyskäännöksenä aikaisempaan sitä, että kansainvälisen ilmastoyhteistyö keskittyy nyt 1,5 asteen lämpenemisrajaan.

”Vielä ennen 2015 Pariisin ilmastokokousta 1,5°C oli ’saarivaltioiden haihattelua’. Täysin epärealistinen. Myös 2°C tavoitetta pidettiin jo laajalti toiveajatteluna.”

Ei sekään riitä. Mutta jos on elänyt ajat, jolloin näytti, että mennään 4-6 asteeseen, niin eipä oo enää "same same".

Nyt ollaan 1,8 asteen tiellä. Muutos on suuri siihen nähden, että takavuosina puhuttiin maapallon lämpenemisestä jopa 4–6 asteella.

Toisenkinlaisia äänenpainoja kuultiin.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti omassa Twitter-lausunnossaan ilmastokatastrofista. ” Ilmastonmuutos on taistelua elämästämme, ja se taistelu meidän on voitettava. Hauras planeettamme roikkuu hiuskarvan varassa. Olemme yhä ilmastokatastrofin partaalla.”

Ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin mielestä Glasgow’ssa ei saavutettu käytännössä mitään.

”Todellinen työ jatkuu noiden salien ulkopuolella. Ja me emme anna koskaan periksi.”

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.

But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021