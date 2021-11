All Over Press/Ismo Pekkarinen

Työnantajat ovat kertoneet, että monen työpaikan kehitys on jäissä, koska on kova työvoimapula. He ovat myös kertoneet, että varsinkin osaavia työntekijöitä tarvitaan pikaisesti

Työnantajat ja työnantajajärjestöt ovat myös huolissaan siitä, etteivät nuoret enää hae niin paljon kuin ennen ammattikoulutuspaikkoihin. Olen samaa mieltä, tämä kaikki on erittäin huolestuttavaa.

Mielestäni yksi tärkeimmistä keinoista on maineen palauttaminen ammatillisten koulutusten aloille, siis suoraan työpaikoille. Nämä työpaikat ovat kuitenkin niitä, jotka pitävät Suomen rattaat pyörimässä ja rakentavat meille kaikille yhteistä hyvää.

Siksi ihmettelen, että esimerkiksi teknologiateollisuudessa ollaan huolissaan omien yritysten tulevaisuudesta ja samalla ollaan tuhoamassa niitä asioita, jotka tekevät näistäkin yrityksistä vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä. Tämä tehdään hajottamalla yhteistä sopimisjärjestelmää.

Ensisijaisesti meidän tulee yhdessä suojella, säilyttää ja jopa kehittää yleissitovia työehtosopimuksia, jotka turvaavat niin työntekijöitä kuin työnantajiakin ja samalla pitävät alojen mainetta vakaampana.

Alojen työpaikkojen maine ja vetovoimaisuus lähtee aina työntekijöiden hyvinvoinnin kautta.

Matti Rajala

Turun Puuseppäin Ammattiosaston puheenjohtaja