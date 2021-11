EU:ssa on tänä syksynä keskusteltu kiivaasti Puolan oikeusvaltiotilanteesta. Maan valtaapitävä Laki ja oikeus -puolue on pyrkinyt systemaattisesti murentamaan puolalaisen oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

EU-tuomioistuin määräsi lokakuussa Puolan maksamaan miljoonan euron sakot päivässä oikeusvaltiorikkomuksista. Sakot pidätetään maan EU-tuista.

Keskustelin lokakuun täysistuntoviikolla puolalaisten naisaktivistien kanssa. Tänä syksynä tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun Puola kielsi naisilta oikeuden aborttiin lähes kaikissa tapauksissa, myös silloin kun sikiö on vaikeasti epämuodostunut.

Linjauksen aborttilainsäädännön tiukennuksesta teki Puolan perustuslakituomioistuin, jonka tuomareita valvoo poliittisin perustein valittu kurinpitoelin.

Abortin puolustajat ovat Puolassa erittäin ahtaalla. Tapaamani aktivistit kertoivat tappouhkauksista ja liukuhihnalla tehtailluista rikossyytteistä heitä vastaan.

Heidän viestinsä oli selvä: EU:n on tehtävä jotakin. Demokratian ja oikeusvaltion heikkenemisestä kärsivät eniten naiset ja vähemmistöt.

Kyse on myös laajemmasta ilmiöstä. Asenteet sukupuolten tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia kohtaan ovat kiristyneet eri puolilla Eurooppaa. Äärioikeistoa, konservatiiveja ja uskonnollisia tahoja yhdistävä anti-gender-liike on voimistunut ja sen harjoittama lobbaus EU:ssa kiihtynyt.

European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights -foorumin tutkimuksen mukaan liike on käyttänyt Euroopassa kymmenessä vuodessa yli 600 miljoonaa euroa kampanjoidakseen naisten ja sateenkaarivähemmistöjen oikeuksia vastaan. Rahaa lobbaukseen on tullut myös Venäjältä ja Yhdysvalloista. Siihen käytetyt summat ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi.

EU:n on suhtauduttava erittäin vakavasti tähän kehitykseen. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Nämä oikeudet ovat nyt uhattuna EU:ssa.

Europarlamentaarikko