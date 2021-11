Lehtikuva/Jussi Nukari

Suomen mestaruuden lopulta napanneen Helsingin Jalkapalloklubin futisvuosi oli monikasvoinen.

Alkukauden menestyksen jälkeen syksy oli HJK:lle kerrassaan kehno. Viime hetken heräämisen myötä seura saavutti kuitenkin minimitavoitteensa eli Suomen mestaruuden. Seura teki myös historiaa päästyään mukaan Konferenssiliigaan, jota seuran toimitusjohtaja Aki Riihilahti on ollut mukana kätilöimässä.

Euromenestys ei tällä kaudella ole kuitenkaan ollut päätä huimaavaa. Israelin pääsarjassa kauden kehnosti aloittanut Maccabi Tel Aviv takoi kahdessa HJK-pelissä tauluun 8–0 yhteislukemat, ja Klubin jatkopaikkamahdollisuus katosi jo ennen kahta viimeistä ottelua.

HJK on tienannut Konferenssiliigasta suomalaisessa mittakaavassa hulppeasti rahaa. Lohkovaiheeseen pääsystä se kuittasi reilut kolme miljoonaa euroa ja toistaiseksi ainoasta pistepotistaan, Alashkert-voitosta, putosi tilille puoli miljoonaa euroa lisää.

Nämä rahat ovat auttaneet kovien värväyksien, kuten maajoukkueessa viime aikoinakin pelanneiden Pyry Soirin ja Joona Toivion, rekrytoinnissa. Veikkausliigan sisällä Klubiin matkaavat SJK:sta laitapakki Murilo ja Interistä toppari Arttu Hoskonen. Kirsikaksi kakun päälle vahvat huhut ovat tuomassa myös Jukka Raitalaa ja Perparim Hetemajta Töölöön.

Toki liikettä toiseenkin suuntaan tapahtuu. Ainoana veikkausliigapelaajana EM-kisoissa Huuhkajapaidassa esiintynyt Daniel O’Shaughnessy siirtyy Saksan kakkosbundesliigaan. Myös 400 000 euron arvoiseksi pelaajaksi Transfermarkt-sivustolla noteerattu Lucas Lingman on lähdössä ulkomaille. Eikä tarvitse hämmästyä suuresti, jos 26-vuotiaana maajoukkueeseen ensimmäistä kertaa Juhani Ojalan loukkaantumisen myötä noussut toppari Miro Tenho löytäisi palkanmaksajan Suomen ulkopuolelta.

ILMOITUS

HJK pyrkii nostamaan tasoaan aivan omaan sarjaansa. Seuran strategiana on edelleen pyrkiä pohjoismaiseksi suurseuraksi, ja vertailukohtana tulisi olla AIK tai FC Kööpenhamina. Se ei varmasti halua jatkossa hävitä yksittäisiä pelejä sarjan viimeiselle AC Oululle tämän kauden malliin tai varsinkaan joutua taistelemaan mestaruudesta aivan loppumetreille saakka.

Jää nähtäväksi, tuleeko Konferenssiliigasta HJK:lle jokavuotinen kokemus. Se voisi luoda itseään ruokkivan myönteisen taloudellisen kierteen, joka helpottaisi osaltaan suurempia pelaajakauppoja seuran tullessa vetovoimaisemmaksi pelipaikaksi näyttöjen antamisen kannalta.

Myös kahden muun mitalijoukkueen KuPS:n ja SJK:n taustoilla on muitakin kuin eilisen teeren poikia. Mitä enemmän liiketoimintaa ja kassavirtaa tulee, sitä enemmän voidaan satsata myös urheilulliseen puoleen – eikä pelkästään yksittäisten pelaajien hankkimiseen, vaan organisaatioiden ammattimaisuuden lisäämiseen.

Maajoukkuepeleihin painottuvan vakiokierroksen kiinnostavin peli on tietenkin MM-karsinta Bosnian ja Suomen välillä. Neljäntenä lohkossaan olevalla kotijoukkueella on seitsemän pistettä, kun kolmossijan Huuhkajilla on niitä puolestaan kahdeksan.

Käytännössä Zenicassa edessä on pakkovoitto, jos ensi tiistain Ranska-pelissä vielä halutaan pitää yllä toiveita jatkopaikasta. Ottelu pelataan kansainvälisen kriisin keskellä. Bosnian serbi-alueet uhkailevat erolla rauhansopimuksesta, ja jopa sodan leimahtamista pelätään alueella. Pisteiden ottaminen tästä pelistä vaatisi Huuhkajilta täydellistä suoritusta, ja vielä kotijoukkueelle virheitä. Siksi ykkönen, joka kuitenkin varmistetaan ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 13.11. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), 1, 1, 2, 1, 1, 1(X), 1(X), 1, 1, 1(X), 1(X), 2(1).