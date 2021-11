Lehtikuva/Sergei Gapon

Pakolaisia aseenaan käyttävän Valko-Venäjän toiminta on kuvottavaa – Venäjä mahdollistaa Lukašenkan hirmuvallan

Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukašenkan toiminta muuttuu koko ajan synkemmäksi. Brutaalin poliisivaltion johtaja on siirtynyt käyttämään hädänalaisia ihmisiä aseenaan.

Jo jonkun aikaa valkovenäläiset viranomaiset ovat kyydinneet Lähi-idästä Valko-Venäjälle lennätettyjä ihmisiä Puolan rajalle. Tarkoituksena on aiheuttaa ongelmia EU-jäsenmaalle ja sitä kautta koko unionille.

Ei sinänsä ole suuri yllätys, että omia kansalaisiaan pahoinpitelevä ja tarvittaessa murhaava hallinto kykenee käyttämään myös pakolaisia aseenaan. Empatiaa Valko-Venäjän hallinnolta on turha kenenkään odottaa.

Lukašenkan toimien taustalla on EU:n Valko-Venäjälle langettamat pakotteet. Pakotteille on erittäin hyvät perusteet – Lukašenkan toimet ovat gangsterimaisia. Valkovenäläisen toimittajan kaappaaminen pakottamalla Valko-Venäjän ilmatilassa ollut lentokone laskeutumaan Minskiin on hyvin muistissa.

Laajoihin protesteihin päättyneistä presidentinvaaleista on kulunut reilusti yli vuosi. Niissä Lukašenka väärensi täysin avoimesti vaalituloksen, ja kun kansa lähti protestoimaan, vastasi hallinto väkivallalla. Euroopan viimeinen diktaattori ei aio luopua vallastaan helposti.

Lukašenka ei tietenkään toimi yksin – hänen mahtinsa perustuu Venäjän ja sen johtajan Vladimir Putinin tukeen. Kaksikkoa yhdistää ainakin näkemys demokratiasta. Kumpikaan ei demokratiaa arvosta, ja sitä vaativat saavat maistaa pamppua.

Ilman Putinin tukea Lukašenka olisi kaatunut todennäköisesti jo kauan sitten. Nyt Lukašenka onkin täysin Venäjän armoilla, kun suhteet muihin ovat kadonneet. On hyvä kysymys, missä määrin Valko-Venäjän toimia ohjataan Kremlistä. Samankaltaisia toimia nähtiin Suomenkin rajalla 2015, kun Venäjä päästi afganistanilaisia turvapaikanhakijoita Suomen raja-asemille.

Hädänalaisten ihmisten käyttäminen aseena on jälleen yksi merkki, kuinka hirvittäviä keinoja jotkut hallitsijat ovat valmiita käyttämään.

Ongelman ratkaiseminen on enemmän kuin vaikeaa – ilmastokriisin syventyessä hätää kärsiviä ja turvaa hakevia ihmisiä tulee koko ajan lisää. Muureilla tämä ongelma ei katoa.

Kirjoittaja on KU:n päätoimittaja