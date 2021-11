Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) muistuttaa YK:n pakolaissopimuksesta ja EU:n turvapaikkalainsäädännöstä, kun keskustelu Valko-Venäjän ja Puolan rajalla käynnissä olevista tapahtumista kiihtyy. Torstain kyselytunnilla perussuomalaiset nostavat sen todennäköisesti pääasiaksi.

Honkasalo kutsuu Twitterissä keskustelua paikoitellen pelkoa ja turvattomuutta lietsovaksi, ja muistuttaa siksi peruasioista. Oikeus turvapaikkaan on EU:n perusoikeuskirjan turvaama perusoikeus.

”Euroopan ihmisoikeussopimus kieltää käännytykset, jos riskinä on epäinhimillinen kohtelu. Ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirja kieltää joukkokarkotuksen eli massamittaiset käännytykset. Yksilöllinen arvio on ulkomaalaisoikeuden ydintä”, hän kirjoittaa.

On surkeaa, että EU-maat ovat epäonnistuneet yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisessä ja oikeudenmukaisen keskinäisen vastuunjaon sopimisessa. On eettisesti kestämätöntä, että EU on vuosia maksanut itsevaltaisille valtioille kuten Turkille ja Libyalle miljardeja ... 4/x

