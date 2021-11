Emma Grönqvist

Afrikkalaistaustaiset suomalaiset kohtaavat rasismia arjessaan toistuvasti, Suldaan Said Ahmed sanoo.

Vasemmistoliiton kansanedustajalle Suldaan Said Ahmedille on postitettu hirttosilmukalle sidottu köysi eduskuntaan. Said Ahmed kertoo tapauksesta tiedotteessaan. Köyden mukana tuli erittäin häiritsevä ja rasistinen viesti. Virkavalta on tietoinen paketista.

– Tämä vastenmielinen teko on vain osa siitä rasistista palautteesta sekä häirinnästä, jota olen politiikassa mukana ollessani saanut osakseni, Said Ahmed sanoo tiedotteessa.

Said Ahmed kertoo puntaroineensa pitkään, tuoko hän tapausta julkisuuteen. Hänen mukaansa on todennäköistä, että tekijän on ollut tarkoitus saada huomiota teolleen ja normalisoida rasistista uhkailua poliitikkoja kohtaan.

– Mietin, että on tärkeää näyttää myös julkisesti se, että tällaista tämä on. Tällaista joutuu edelleen Suomessa kohtaamaan 2020-luvulla. Haluan tehdä työtä sen eteen, ettei kenenkään lapsen tarvitsisi enää tulevaisuudessa kohdata tällaista, Said Ahmed perustelee päätöstään.

Said Ahmed on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja samalla ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja. Häirintäpaketin sisältämän viestin rasistisuus satuttaa Said Ahmedia.

– Se mitä sillä yritetään minulle sanoa on, että sinä et kuulu tänne. Jokainen Suomessa asuva ei-valkoinen tunnistaa tuon tavan koittaa alentaa meitä ja sulkea meitä ulos. Minulla on viesti teille rasistit: Me kuulumme tänne ja olemme osa suomalaista yhteiskuntaa halusitte tai ette, Said Ahmed sanoo.

Said Ahmed kiinnittää tiedotteessaan huomiota myös siihen, että afrikkalaistaustaiset suomalaiset kohtaavat rasismia arjessaan toistuvasti. Tämä selvisi yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemässä selvityksessä