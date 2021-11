Lehtikuva/Vesa Moilanen

Verohelpotusten antaminen rikkaille on epäreilua ja hyöty valtion kannalta kyseenalainen, Varustelekan perustaja paaluttaa.

”Suomi on hieno maa olla rikas. Tulonjako ja tasapäistäminen tekee jotain, mitä rahalla ei saa. Täällä ei tarvitse pelätä köyhiä. En tunne ketään, jonka taloon olisi murtauduttu tai joka olisi ryöstetty. Rikkaiden lapset samassa koulussa muiden kanssa ilman turvamiehiä.”

Näin Suomea hehkuttaa veropäivänä armeijatavaraa myyvän Varustelekan kauppias Valtteri Lindholm Twitterissä.

Lindholm ansaitsi viime vuonna 190 000 euroa ja maksoi veroja lähes 73 000. Hänen veroprosenttinsa oli 38,3.

Suurimpien tulotietojen julkaiseminen on hänen mielestään hyvä asia. ”Raha on tosi isosti valtaa, ja on hyvä tietää, missä valta on.”

Lindholmin mukaan ”julkisuus tuo myös hyvää luterilaista nöyryyttä”. Yksi kimmoke siihen, että Varusteleka jakoi työntekijöille 150 000 euroa bonuksia tänä vuonna tuli kauppiaan tulotietojen julkisuudesta.

Hän vastaa jo ennakkoon niille, jotka sanovat, että rahaa voi halutessaan lahjoittaa valtiolle.

”Homma toimii vain, jos kaikki osallistuu. Viroon tms eroja pakoon muuttaneet kuuluvat sinne. Suomen kulttuuri on osin sitä, mitä on, koska heikoimmista pidetään huolta.”

Veroprosentteja Lindholmin mielestä ei sinänsä tarvitse kiristää, ”mutta verohelpotusten antaminen rikkaille on epäreilua ja hyöty valtion kannalta kyseenalainen. Se on kuitenkin just sitä valtaa mitä rahalla saa, ja on hyvä tietää, keillä valtaa on”.

Lindholm osallistui verokeskusteluun räväkällä kommentoinnilla myös viime vuonna. Silloin kiisteltiin listaamattomien osakkeiden huojennetusta osinkoverosta, jonka säilyttäminen on kynnyskysymys keskustalle. Lindholm sai viime vuoden tuloista sen takia 30 600 euroa veronalennusta.

””Tätä rahaa saa vain, jos on rikas ja menee hyvin, ja siinä vaiheessa se tuleekin joka vuosi. Siinä, missä Business Finlandin yritystuki tuottanee valtiolle itsensä takaisin noin kolmessa vuodessa, saman kolmen vuoden aikana mä olen saanut sata tonnia veronalennusta, valtion saamatta siitä mitään mun näkemää etua.”

Lindholm kommentoi silloin Facebookissa, että ”yrittäjämyönteiset” puolueet ja yrittäjäjärjestöt ajavat ”tosi voimakkaasti rikkaiden ja menestyvien yritysten tukemista, mitä en yhtään ymmärrä”.