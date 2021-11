Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kodisoja sai ansio- ja pääomatuloja yhteensä yli 93 miljoonaa euroa.

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen suurituloisin oli viime vuonna peliyhtiö Supercellillä rikastunut Mikko Kodisoja. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 93,5 miljoonaa euroa. Toisena oli Supercellin Ilkka Paananen 86,7 miljoonan euron verotettavilla tuloilla.

Kodisoja maksoi veroja yhteensä yli 33,8 miljoonaa ja Paananen noin 32 miljoonaa euroa.

Supercell-kaksikko oli myös sekä ansiotulojen että pääomatulojen kärjessä. Paananen sai verotettua ansiotuloa 14,2 miljoonaa ja Kodisoja 12,3 miljoonaa euroa.

Pääomatuloissa he olivat omassa luokassaan. Kodisojalle verotettua pääomatuloa kertyi 81,2 miljoonaa ja Paanaselle 72,5 miljoonaa euroa.

Viime vuonna Supercelliltä lähtenyt Kodisoja toimii nykyisin perustamassaan Fireframe-elokuvastudiossa.

ILMOITUS

Verottaja toimittaa tänäkin vuonna viestimille listoja veronmaksajista, jotka ovat saaneet vähintään 100 000 euroa verotettavaa tuloa. Niiden pohjalta tulokärkeä on vaikea hahmottaa, sillä listoilta on poistettu verotietojensa luovuttamista vastustaneiden henkilöiden nimiä. Tänä vuonna luovuttamista on vastustanut yli 2 000 henkilöä. Tulokärki päivittyy sitä mukaan kun media keksii etsiä tietoja käsin.

Kettunen suurituloisin Uudenmaan ulkopuolelta

Suurituloisimpien listan kärkipuolella ovat myös ainakin Heikki Herlin ja Joni Kettunen, jotka ovat tällä tietoa sijoilla kolme ja neljä. Herlinin yhteenlasketut tulot olivat 28,3 miljoonaa ja Kettusen 27,9 miljoonaa euroa.

Heikki Herlin on edesmenneen Niklas Herlinin poika ja tämän perillisenä Cargotecin, Alma Median ja Oriolan suuromistaja. Jyväskyläläinen Kettunen puolestaan rikastui sykeanalyysiin erikoistuneen Firstbeat Analytics -yhtiön myynnillä urheilukelloistaan tunnetulle Garminille. Hän on keskisuomalaisena myös tämänhetkisen tulokärjen parhaiten tienannut ei-uusimaalainen.

Yhteenlaskettujen tulojen viidentenä on tällä tietoa ohjelmistoyhtiö Supermetricsin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Thuneberg.

Tämänhetkiseen kärkikymmenikköön mahtuu kolme henkilöä Uudenmaan ulkopuolelta: Kettusen ohella toinen keskisuomalainen, jyväskyläläisyrittäjä Matti Häll, sekä varsinaissuomalainen Juha Tommila, joka ponnahti tulokuninkaiden joukkoon tietojärjestelmä- ja talouspalveluita tuottavan Starian myynnillä.

Vuonna 1990 syntynyt Heikki Herlin on tulokärjen nuorin. Samaa ikäluokkaa olevista kärkikymmenikköön ylsi myös vuonna 1988 syntynyt Tuomo Riekki, joka on muun muassa Facebook-mainontaan erikoistuneen teknologiayhtiö Smartly.io Solutionsin perustaja. Hän ja yhtiön toimitusjohtaja ja perustajakumppani Kristo Ovaska saivat kumpikin yli 23 miljoonan euron tulot yhtiön osake-enemmistön myynnistä.

Supercell-miehet dominoineet jo vuosia

Yli 10 miljoonan euron ansiotuloihin ylsi Paanasen ja Kodisojan ohella vain Supercellin talousjohtaja Janne Snellman, jonka ansiotulot olivat 11,3 miljoonaa.

Supercell-pomot ovat hallinneet tulokuninkaiden listaa viime vuosina. Myös vuosi sitten julkistetuissa verotiedoissa Supercell-kaksikko Paananen ja Kodisoja olivat ansiotulojen kärjessä. Tuolloin yhteenlaskettu tulokuningas oli urheiluvälinekonserni Amer Sportsin myynnin ansiosta Ilkka Brotherus yli 65 miljoonan euron tuloillaan.

Naiset puuttuvat tulokärjestä lähes tyystin

Suomen suurituloisimpien joukossa on yhä vähän naisia. Verottajan luovuttamien ja median verottajalta pyytämien tietojen mukaan sadan suurituloisimman joukossa oli viime vuonna alle kymmenen naista, joista ensimmäinen löytyy vasta noin sijalta 34.

Suomen suurituloisin nainen oli viime vuonna mediakonserni Sanoman hallituksessa istuva uusimaalainen Rafaela Seppälä. Hän tienasi verotettua ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 7,1 miljoonaa euroa.

Toiseksi suurituloisin nainen oli viime vuonna makeisyhtiö Fazerin omistajasukuun kuuluva Majlen Fazer Uudeltamaalta. Hänen verotetut ansio- ja pääomatulonsa olivat yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Suurituloisimpien naisten joukossa olivat myös uusimaalainen Päivi Merkkiniemi, varsinaissuomalainen Kirsti Nurminen, Helene Albäck Pohjanmaalta, uusimaalaiset Helene von Retting, Susanne Jyllilä-Vertingans ja Elisabeth Sohlberg sekä Maria Ruola Varsinais-Suomesta.

Ansiotulojen kärkikymmenikköön nousi tällä tietoa yksi nainen, mediakonserni Sanoman alankomaalainen toimitusjohtaja Susan Duinhoven. Hänen verotettavat ansiotulonsa olivat reilut 3,4 miljoonaa euroa, millä irtosi tämänhetkisen ansiotulokärjen yhdeksäs sija.