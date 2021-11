Lehtikuva/Leonid Shcheglov

Sisäministerin mukaan Suomessa on varauduttu laajamittaiseen maahantuloon. Varautuminen perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Puolan rajalle on kertynyt tuhansia ihmisiä, joita Valko-Venäjän hallinto EU:n mielestä usuttaa ylittämään rajan. Puola sanoi maanantaina torjuneensa satojen ihmisten yrityksen ylittää raja laittomasti.

– Puolan rajan tukkiminen on kansallinen intressimme. Mutta vaakalaudalla on koko EU:n vakaus ja turvallisuus, Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi Twitterissä.

Morawiecki syytti Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa hybridihyökkäyksestä.

– Meitä ei pelotella. Me puolustamme rauhaa Euroopassa yhdessä Nato- ja EU-kumppaniemme kanssa.

Valko-Venäjän hallinto puolestaan kiisti, että rajanylitykset olisivat sen koordinoimia.

ILMOITUS

– Valko-Venäjän puolustusministeriö katsoo, että Puolan syytökset ovat vailla perusteita ja todisteita, ministeriö sanoi lausunnossaan.

Puolustusministeriö myös syytti Puolaa jännitteiden tahallisesta lietsomisesta. Valko-Venäjän mukaan Puola rikkoi maiden välisiä turvallisuussopimuksia, kun se toimitti rajalle 10 000 sotilasta antamatta siitä valkovenäläisille ennakkovaroitusta.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kutsuu Valko-Venäjän toimia hybridihyökkäykseksi.

”Valko-Venäjän toimet on suunnattu EU:ta vastaan ja aiheuttamaan epävakautta EU:n alueelle. Näin ollen EU:n yhteiset toimet liittyen muuttoliikkeisiin, ihmissalakuljetukseen, hybridivaikuttamiseen ovat avainasemassa näiden tilanteiden ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa”, Ohisalo kirjoitti Twitterissä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi maanantaina Ylelle, että Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin on tullut noin 50 lentoa viikossa arabimaista ja Turkista.

– Ihmiset ovat tulleet laillisesti, mutta heitä pusketaan kohti Puolan, Latvian ja Liettuan rajaa. Ja tämähän on täysin häikäilemätöntä toimintaa, Haavisto sanoi maanantai-illan A-studiossa.

Valko-Venäjä varoitti Puolaa



Valko-Venäjän ulkoministeriö taas kehotti Puolaa olemaan kärjistämättä tilannetta.

– Haluamme varoittaa Puolaa etukäteen, etteivät he ryhdy mihinkään provokaatioihin Valko-Venäjän tasavaltaa vastaan oikeuttaakseen laitonta voimankäyttöä heikossa asemassa olevia aseettomia ihmisiä kohtaan, joiden joukossa on paljon lapsia ja naisia, ulkoministeriö sanoi.

Puolan hallituksen mukaan maiden välisen rajan läheisyyteen on saapunut 3 000–4 000 ihmistä, suurin osa heistä Lähi-idästä. Valko-Venäjän hallinnon mukaan siirtolaiset ovat Valko-Venäjällä laillisesti.

Monet Puolaan pyrkineet ovat kertoneet, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän toimet kostoksi siitä, että EU on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa’asta kohtelusta.

Pekka Haavisto sanoi Ylelle, että pakolaisvirralla pakotteita koitetaan juuri saada pois. Euroopan unioni ei voi Haaviston mukaan niistä kuitenkaan perääntyä tilanteessa, jossa Valko-Venäjällä on räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia: vankiloissa on 700 toisinajattelijaa ja maa kaappasi taannoin Ryanairin lentokoneen Minskiin.

– Tämä nyt on uusi innovaatio. Kyllähän on niin, että Valko-Venäjän toiminnalle on pantava rajat.

Saksa kehottaa EU:ta ryhtymään toimiin



Saksan virkaa tekevä sisäministeri Horst Seehofer kertoi saksalaislehti Bildille, että unionin tulisi auttaa Puolan hallintoa turvaamaan maan ulkorajaa. Seehoferin mukaan tehtävä kuuluisi Euroopan komissiolle, jonka puoleen hän kertookin vetoavansa.

Seehofer kertoi Bildille tukevansa Puolan päätöstä rakentaa raja-aita ja painottaa maan pyrkivän turvaamaan EU:n ulkorajoja. Hän kuitenkin painottaa, ettei tuliaseiden käyttöä tulisi tukea vaan muita käytössä olevia keinoja.

Puolan naapurimaana Saksaan on tullut viime aikoina enenevässä määrin siirtolaisia, jotka tulevat maahan Valko-Venäjältä Puolan kautta. Saksa on tämän seurauksena muun muassa tiukentanut rajakontrollia.

Sisäministeriön Stephan Mayerin mukaan Saksa on myös valmiina lähettämään poliisitukea Puolaan.

Ainakin kymmenen kuollut rajalla



Puolan hallituksen tiedottajan Piotr Mullerin mukaan Puolan ja Valko-Venäjän välisen rajan läheisyyteen on saapunut 3 000–4 000 ihmistä.

Mullerin mukaan Puola odottaa, että tilanne voi kiihtyä ja rajan yli saatetaan yrittää aseellisesti.

Puolan sisäministerin Mariusz Kaminskin mukaan maan hallinto on lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueella. Sisäministerin mukaan rajalla on nyt yhteensä 12 000 sotilasta.

Puolan viranomaisten tiedottaja Stanislaw Zaryn sanoi maanantaina rajalle suunnanneen ryhmän olevan aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa.

– Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee, Zaryn sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Monet Puolaan pyrkineet ovat kertoneet, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

Puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin kymmenen maahanpyrkijää, joista seitsemän kuoli Puolan puolella rajaa.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.

Von der Leyen vaati lisäpakotteita



Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vetosi maanantai-iltana EU:n jäsenvaltioihin, että nämä hyväksyisivät lisää pakotteita ”hybridihyökkäyksestä” vastuussa olevia Valko-Venäjän viranomaisia vastaan.

Valko-Venäjän tapaa käyttää siirtolaisia välineenä poliittisiin tarkoituksiin ei von der Leyenin mukaan voi hyväksyä.

– Valko-Venäjän on lopetettava ihmisten henkien vaarantaminen, hän sanoi lausunnossaan.

Von der Leyen kertoi EU:n myös selvittävän, millaisia sanktioita siirtolaisia Valko-Venäjälle tuoneita muiden maiden lentoyhtiöitä vastaan voitaisiin ottaa käyttöön.

Ministerit painottivat ihmisoikeuksia



Haaviston mukaan esimerkiksi Puolan pitäisi ottaa huomioon yleisinhimilliset seikat, sillä rajan yli pyrkivien joukossa on lapsia, vanhuksia ja sairaita. Kysymys ei kuitenkaan ole hänen mielestään helppo.

– Mitkään pakolaissopimukset eivät ole tarkoitettu tällaista tilannetta varten, että kerätään varta vasten ihmisiä ja lähdetään sitten työntämään heitä yli rajan Valko-Venäjän sotilaiden ja poliisin saattamana.

Sisäministeri Maria Ohisalo totesi, että vaikuttamisen välineinä käytettyjä ihmisiä ei pidä rangaista.

Hän kommentoi, että Suomessa on varauduttu laajamittaiseen maahantuloon monin tavoin. Varautumisen perustana ovat kansainväliset sopimukset ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojeleminen muun muassa tällaiselta hyväksikäytöltä.