Lehtikuva/Daniel Leal-Olivas

Fossiiliteollisuudella on valtavat delegaatiot Glasgow´ssa.

Glasgow´ssa vielä tämän viikon jatkuvan YK:n COP26-ilmastokokouksen pääsponsorien yhteenlaskettu hiilijalanjälki on suurempi kuin koko Iso-Britannian, kertoo europarlamentaarikko Silvia Modig brittilehti The Independentin tietoihin viitaten.

– On kestämätöntä ja ristiriitaista, että suuret ilmastosaastuttajat saavat viherpestä itseään näkymällä tapahtumassa, ilmastokokoukseen Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän delegaatiossa osallistuva Modig sanoo.

Kokouksen pääsponsoreita logoineen ovat muun muassa teknologiajätti Microsoft, elintarvikejätti Unilever, skotlantilaiset energiayhtiöt SSE ja Scottish Power, Britannian kolmanneksi suurin vähittäistavaraketju Sainsbury’s sekä japanilainen teknologiayhtiö Hitachi. Mukana ovat myös Sky, Reckitt, National Grid, GSK ja NatWest Group. Sponsorit on valinnut Iso-Britannian hallitus.

The Independent -lehden mukaan pääsponsorit tuottivat viime vuonna 260 miljardia puntaa tuloja, mutta pumppasivat samalla ilmakehään yli 375 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Modigin mukaan yrityssektori on tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja askelia oikeaan suuntaan on otettu. Monet yritysten esillä pitämistä ilmastotoimista eivät kuitenkaan kestä lähempää tarkastelua.

ILMOITUS

Tällä hetkellä monen COP26-pääsponsorin nettonollatavoite riippuu päästöjen vähentämisen sijaan päästöjen kompensoimisesta, osittain sellaisella teknologialla jota ei vielä ole olemassa.

– Hiilidioksidipäästöjä kompensoidaan esimerkiksi lupaamalla istuttaa puita sen sijaan, että ryhdyttäisiin konkreettisiin muutoksiin yrityksen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. COP26-pääsponsoreiden toimet eivät ole uskottavia. Pelkkä päästöjen kompensointi ei riitä, Modig sanoo.

– Ympäristöjärjestöt ovat syystäkin kritisoineet ilmastokokouksen pääsponsoreita viherpesusta. Näyttää siltä, että monelle suuryritykselle hiilineutraaliustavoite 2050 on todellisuudessa vain lupa jatkaa saastuttamista.

”Historian suurin viherpesutapahtuma”



Toinen brittilehti The Guardian kertoi maanantaina, että fossiilisia polttoaineita edustavalla teollisuudelle on yhteenlaskettuna suurin delegaatio Glasgow´ssa, suurempi kuin millään maalla. Ilmastokokouksessa on 503 öljy-, kaasu- ja hiiliteollisuuden edustajaa.

Silvia Modig kertoo tiedotteessaan keskustelleensa Glasgow’ssa Corporate Europe Observatoryn tutkijan Pascoe Sabidon kanssa. Sabidon mukaan suuryritysten läsnäolo ja osallistuminen keskusteluihin COP26-kokouksessa on ollut näkyvää, myös esimerkiksi öljyteollisuus on mukana.

– Lobbaukseen ja vaikuttamistoimintaan tulisi edelleen saada huomattavasti lisää läpinäkyvyyttä.

Corporate Europe Observatory tutkii lobbareiden vaikutusvaltaa EU-päätöksenteossa. Tutkimusryhmä on selvittänyt myös Glasgow’n kokouksen ympärillä tapahtuvaa yritysten lobbausta ja kutsunut Glasgow’ta historian suurimmaksi viherpesutapahtumaksi.

– Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan vaikuttavia, nopeita ja konkreettisia toimia myös yrityksiltä. Erityisesti COP26-pääsponsoreiden kaltaisilta suurilta saastuttajilta. Niiden yritysten, jotka ovat eniten vastuussa ilmastokriisin aiheuttamisesta, on kannettava myös suurin vastuu kriisin ratkaisemisessa, Modig sanoo.

Aiemmin Modig kutsui Glasgow´n hengeksi sitä, että tehdään sitoumuksia, muttei vielä riittävällä tasolla. Hän tarkoitti G20-maiden lupausta sitoutua tavoittelemaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä 1,5 asteeseen sekä muita julistuksia.