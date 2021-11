IPS/Joyce Chimbi

Eräänä aamuna Lillian Nekesan kolmevuotiaalla pojalla Kevinillä oli herätessään flunssan kaltaisia, klassisia malarian oireita. Kyseessä ei ollut Kevinin ensikohtaaminen taudin kanssa, eikä häntä kiidätetty oitis tunnin kävelymatkan päässä sijaitsevaan sairaalaan.

– Kului kaksi päivää, eikä Kevinin kunto kohentunut. Kun sitten saimme hänet sairaalaan, oli jo liian myöhäistä, Nekesa muistelee.

Tapaus ei ole mikään harvinaisuus, Desmond Wanjala kertoo. Hän on yksi kymmenestä vapaaehtoisesta yhteisöterveydenhoitajasta, jotka palvelevat Kenian Buslan alueen tuhatta taloutta.

Wanjalan mukaan malaria on Buslassa kuusi kertaa yleisempää kuin Keniassa keskimäärin. Muillakin Victoriajärven lähialueilla malariataakka on muuta maata raskaampi.

– Yli 70 prosentilla Buslan väestöstä on riski saada malaria, eikä apua ole aina saatavilla. Me olemme kaukana kylissä ja pääkuljetusmuoto sairaalaan on moottoripyörä, jonka kuljettaja laskuttaa 200-500 Kenian shillinkiä (n. 1,5-4 euroa). Hinta on monille korkea, Wanjala toteaa.

Hengenpelastaja



Maailman terveysjärjestö WHOn mukaan malaria vei vuonna 2019 229 miljoonaa ihmistä sairaalaan ja 409 000 hautaan. Kuolemista arviolta 94 prosenttia rekisteröitiin Afrikassa. Yksin Keniassa oli noin 3,5 miljoonaa sairaalahoitoa vaatinutta tapausta ja 10 700 malariakuolemaa vuodessa.

Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että malariatutkija tri Bernhards Ogulu on innoissaan uudesta malariarokotteesta, joka on saapunut markkinoille kauppanimellä Mosquirix.

– Mosquirix on hengenpelastaja varsinkin maaseudun malaria-alueiden lapsille. Vaikka malariahoito on ilmaista, lapset kuolevat tautiin edelleen, etupäässä koska heitä ei toimiteta ajoissa sairaalaan, Ogulu sanoo.

Rokote kehitettiin erityisesti kasvattamaan lasten puolustuskykyä plasmodium falciparum -parasiittia vastaan. Se on tappavin malariaa aiheuttavista hyttysen parasiiteista, ja erityisen yleinen Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Valtavat kansanterveydelliset hyödyt



Rokotuksia pilotoidaan parhaillaan Keniassa, Ghanassa ja Malawissa.

Malaria-asiantuntija tri Christopher Odero kertoo, että rokotteen kansanterveydelliset hyödyt ovat valtavat. Varsinkin jos rokotusten rinnalla jatketaan perinteisiä suojautumiskeinoja, kuten hyönteismyrkyillä käsiteltyjen hyttysverkkojen alla nukkumista.

Rokote ei suojaa kaikkia lapsia sairastumiselta, mutta se vähentää merkittävästi vakavaa tautimuotoa ja niin muodoin myös terveydenhoitojärjestelmään kohdistuvaa painetta.

Rokotteen ansiosta lasten sairastumiset malariaan voivat vähentyä keskimäärin viidestä vuodessa kahteen vuodessa. Malariaepisodien harventumisesta on lapselle monenlaista hyötyä, sillä usein toistuvat malariat voivat johtaa krooniseen anemiaan ja lyhytkasvuisuuteen.

Vain harhakäsitykset voivat estää laajan käytön



Koronapandemiasta huolimatta Keniassa on jo rokotettu 250 000 lasta, ja he ovat saaneet täyden neljän rokotuksen sarjan. Kaikkiaan Keniassa, Ghanassa ja Malawissa on annettu tähän mennessä 2,3 miljoonaa rokoteannosta. Rokotevalmistaja GSK on lisäksi luvannut lahjoittaa 10 miljoonaa annosta Mosquirixia.

Ogulu arvelee, että rokote tulee laajempaan käyttöön Keniassa seuraavan vuoden tai puolentoista kuluessa. Näin tapahtuu, mikäli harhakäsitykset rokotteesta eivät leviä.

Jotta korkea rokotuskattavuus saavutettaisiin ja korkealla tasolla pysyttäisiin, Wanjala toivoo hallituksen jatkavan yhteisöjen terveysvapaaehtoisten koulutusta. Vapaaehtoiset ovat tärkein linkki maaseutuyhteisöjen ja terveysasemien välillä.

