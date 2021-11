IPS/Joyce Chimbi

Pöytäpankki auttaa naisia saamaan leipää pöytään.

Kenialaisen Pascaline Chemutain 2,2 hehtaarin maatila maan vilja-aittana tunnetulla Rift Valleyn alueella tuotti hiljakkoin 115 yhdeksänkymmenen kilon säkkiä maissia. 110 säkeistä kuljetetaan kauppiaille Nairobiin ja Kiambun maakuntaan 20 euron kappalehintaan.

Kaikkiaan Chemutai ansaitsee 2 200 euroa, merkittävän summan. Hän pystyy ruokkimaan viisihenkisen perheensä ja lisäksi kustantamaan lasten koulumaksut ja muut perustarpeet. Maissin lisäksi Chemutai myy kaupunkilaisille maitoa.

Pascaline Chemutai, 45, leskeytyi kahdeksan vuotta sitten. Hän sanoo, että niin sanottu pöytäpankki on mahdollistanut hänen maanviljelijän elämänsä. Pöytäpankkeja pyörittävät maalaisnaiset, jotka kirjaimellisesti kantavat yhteiseen pöytään säästönsä ja näin kertyneestä yhteisestä potista lainaavat rahaa hetkellistä apua tarvitseville pankin jäsenille.

– Aviomieheni oli vastannut maatilasta ja huolehtinut kaikista siihen liittyvistä liikeasioista. Tiesin kuinka maata viljellään, koska olen varttunut viljellen maata, mutta minulla ei ollut rahaa siementen ja lannoitteiden ostoon eikä tietoa tilanpidon bisnespuolesta, Chemutai kertoo.

Loppu taloudelliselle syrjinnälle



Onnekseen Chemutai oli jo vuotta ennen aviomiehensä menehtymistä liittynyt pöytäpankkiryhmään naisten taloudelliseen voimaantumiseen keskittyneessä kansalaisjärjestössä Joyful Women Organization (JOYWO).

Julkisten palveluiden ministeriön projektipäällikkö Sharon Alice Anyango sanoo, että pöytäpankit ovat tehneet lopun naisten systemaattisesta taloudellisesta syrjinnästä.

– Pöytäpankkitoiminta ratkaisee perusongelmia, joita naiset kohtaavat ollessaan tekemisissä pankkien ja muiden rahoituslaitosten kanssa. Aiemmin he eivät saaneet pankkilainaa, sillä heillä ei ollut takuita. Nyt naiset keräävät rahat keskuudestaan, Anyango selittää.

Pascaline Chemutaikaan ei olisi saanut lainaa tavallisesta pankista takuiden puutteen vuoksi. Hänen viljelemänsä maatila ei kelpaa takuiksi, sillä hänellä on siihen vain käyttöoikeus.

Pöytäpankkitoiminnan jatkuvuutta tukee, että lainat lähes aina maksetaan takaisin. Maksuhalukkuutta epäilemättä kasvattaa se, että lainan ottajat ja -antajat tuntevat kaikki toisensa henkilökohtaisesti.

Miehetkin kiinnostuivat



JOYWOn piirissä on 1 200 pöytäpankkiryhmää, joissa on noin 200 000 jäsentä. Heidän käsissään on yhteensä ainakin 23 miljoonaa euroa.

Anyango kertoo, että alkujaan pöytäpankeissa oli vain naisia. Kun pankit alkoivat kerätä merkittäviä varoja, miehetkin kiinnostuivat.

– Miehet ovat tajunneet taian, Anyango sanoo.

Nykyään pöytäpankeissa on myös miehiä, mutta heidän osuutensa on rajoitettu 30 prosenttiin. Pankkien säännöissä määrätään lisäksi, että johtavat asemat kuuluvat naisille.

Uusia kontakteja



Chemutai kertoo, että hänen pöytäpankkiryhmässään on 20 jäsentä ja tällä hetkellä käytössä noin 26 000 euron varat. Hän itse on ottanut pankista lainoja viime vuonna yhteensä noin 1 700 euron arvosta erilaisiin viljely- ja karjankasvatushankkeisiin.

– Siemenet, lannoitteet, työvoima, traktorit ja eläinlääkärin palvelut ja lehmieni rehu maksavat paljon rahaa. Lainaan ryhmältä ja maksan takaisin, teen niin joka vuosi ja kaikki sujuu mainiosti, Chemutai vakuuttaa.

– Pöytäpankki on myös yhdistänyt minut luotettavien markkinoiden kanssa. Aloimme olla tekemisissä toisten pöytäpankkiryhmien kanssa maan eri osista, ja siten onnistuin löytämään uusia markkinoita. Myyn kaiken maissini Nairobin ja Kiambun pöytäpankkiryhmissä. Ilman pöytäpankkia en olisi koskaan tavannut näitä naisia, Chemutai sanoo.

