Vasemmistoliitto on nimennyt kahdeksan uutta ehdokasta Itä-Uudenmaan aluevaaleihin entisten kahdeksan lisäksi. Vaalit järjestetään 23. tammikuuta.

Uusien ehdokkaiden maantieteellinen jakauma ulottuu neljän kunnan alueelle. Nyt joukossa on mukana porvoolaisten lisäksi myös sipoolaisia, loviisalaisia ja yksi ehdokas Lapinjärveltä.

– Meille on tärkeää ehdokkaiden monipuolisuus ja yhdenvertaisuus. Naisia on nyt yhtä vaille puolet tähänastisista ehdokkaista. Ruotsinkielisten osuus on viidennes, kertoo ehdokashankinnassa aktiivisesti toiminut Mikko Nieminen Porvoon Vasemmistosta.

Uusien ehdokkaiden joukossa on paljon sosiaalialan asiantuntemusta. Sitä varmasti tarvitaan tulevassa aluevaltuustossa, joka keskittyy pitkälti historiallisen laajan sote-uudistuksen toimeenpanoon. Porvoolaisehdokkaista Maarit Järvinen on sosiaalipedagogi ja Mikael Söderström sosionomi.

Myös historian tuntemusta vasemmistoliiton ehdokkailla riittää. Loviisalainen Kristiina Kalleinen toimii ohjaajana Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen tohtoriohjelmassa. Lapinjärveläinen Kaisu-Maija Nenonen on muun muassa Historian suursanakirjan toimittaja.