Márky-Zay on Orbánille hankala vastustaja ja Unkarin oppositiolle arvaamaton keulakuva

Uutisanalyysi: Fideszin lähes 12 vuotta kestänyt valtakausi saattaa päättyä keväällä 2022. Opposition keulakuva Péter Márki-Zay on Orbánille hankala vastustaja. Yhtenäisenäkin opposition on vaikea hallita Unkaria, sillä yhteiskunta on rakennettu pitämään Fidesz vallassa.

Unkarin yhdistyneen opposition amerikkalaistyylinen esivaali toi yllätystuloksen. Pääministeri Viktor Orbánin, 58, haastajaksi huhtikuun 2022 parlamenttivaaleissa nousi kaakkoisunkarilaisen pikkukaupungin Hódmezövasárhelyin pormestari Péter Márki-Zay, 49.

Orbánille Márki-Zay on poikkeuksellisen hankala vastustaja. Hän on sitoutumaton, mutta Orbánin tavoin arvoiltaan konservatiivi ja harras kristitty. Jotkut hänen poliittisista kannoistaan ovat lähempänä Fideszin kuin opposition keskivertoäänestäjien näkemyksiä. Esimerkiksi aborttia Márki-Zay pitää ”murhana”.

Toisin kuin Orbán, Márki-Zay on kuitenkin EU-myönteinen ja vakuuttaa olevansa sitoutunut unionin arvoihin. Hän esimerkiksi ottaisi euron käyttöön Unkarissa mahdollisimman pian, ja Unkari liittyisi EU:n syyttäjäviraston (EPPO) toimintaan. Márki-Zay on vaatinut myös vähemmistöille, esimerkiksi homoseksuaaleille tasavertaisia oikeuksia.

– Hallitukseni olisi lahja EU:lle, Márki-Zay sanoo Euractiv.com-portaalin haastattelussa.

Fidesz ei ollut varautunut Márki-Zayn pääministeriehdokkuuteen. Valtakoneisto käytti yli miljoona euroa veronmaksajien rahoja mainoksiin, joissa opposition esivaalit kuvattiin entisen sosialistipääministeri Ferenc Gyurcsányin ohjaamaksi farssiksi.

Gyurcsány on yhä yksi vihatuimpia poliitikkoja Unkarissa. Hänen nimensä liitetään 2000-luvun talouskatastrofiin, säästöpolitiikkaan, valehteluskandaaliin ja niitä seuranneeseen protestiaaltoon, joka lopulta nosti Orbánin valtaan keväällä 2010.

”Vihreät ja liberaalit

eivät voi voittaa”

Fideszille ihannevastustaja olisi ollut Klára Dobrev, 49, sillä hän on Gyurcsányn vaimo ja edustaa Gyurcsányn perustamaa liberaalia Demokraattista koalitiota (DK). Äänestäjätkin pitivät Dobrevin perhetaustaa liian suurena poliittisena taakkana, ja siksi selvä enemmistö esivaaliin osallistuneista valitsi Márki-Zayn.

Myös Budapestin karismaattinen pääpormestari, vihervasemmistolainen Gergely Karacsóny, 46, ilmeisesti katsoi Dobrevin olevan liian helppo maalitaulu Fideszeille. Karacsóny vetäytyi kisasta ensimmäisen kierroksen jälkeen ja pyysi kannattajiaan äänestämään Márki-Zayta.

”Márki-Zay on vuosikymmeneen ensimmäinen henkilö, jolla on realistiset mahdollisuudet voittaa Viktor Orbán vaaliuurnilla.”

”Meidän on hyväksyttävä poliittinen todellisuus. Liberaalit tai vihreät eivät voi voittaa oikeistopopulisteja, Karacsony perusteli päätöstään julkisuudessa.”

”Hallituksella, jota johtaa kirkkoon sitoutunut maakuntapormestari, on tietysti erilaiset strategiat kuin minulla olisi. Mutta tärkeintä on valita ehdokas, joka voittaa Orbánin.”

Äänestäjät haluavat

”erilaisen” eliitin

Péter Márki-Zay eli ”MZP” on uusi ja omalaatuinen tähti Unkarin politiikassa. Hän on asemoinut itsensä ”pettyneeksi Fideszin äänestäjäksi”.

Useimmille unkarilaisille Márki-Zay on tuore kasvo. Hänen menestystään esivaalissa selittävät korruptionvastaiset ja radikaalit kannanotot mutta myös äänestäjien tyytymättömyys oppositioon. Korruptiovertailuissa Unkarista on tullut Orbánin kaudella yksi EU:n pahiten ryvettyneistä maista.

Márki-Zay on esimerkiksi sanonut, että puolet Fideszin johtajista on telkien takana 2026 mennessä. Hän olisi valmis mitätöimään nykyisen perustuslain ilman vaadittavaa kahden kolmasosan enemmistöä parlamentissa. Fideszin heti valtakautensa alussa pikavauhtia räätälöimä uusi perustuslaki on mahdollistanut Orbánin itsevaltiuden.

Myös opposition ”puhdistaminen” maineensa menettäneistä poliitikoista oli yksi Márki-Zayn vaaliteemoista. Márki-Zay ei peitellyt viestiään: ”Ei Fidesziä eikä DK:ta”. DK on Unkarin oppositiopuolueista isoin, järjestäytynein ja kurinalaisin.

”Ulkopuolisena sekä korruption vastaisella populismillaan ja radikalismillaan hän antoi monille kapina-alustan puolue-eliittejä ja jähmettyneitä rakenteita vastaan”, kirjoittaa riippumattoman 24.hu-sivuston päätoimittaja Péter Petö.

Telex.hu -uutisportaalin päätoimittaja Szabolcs Dull puhuu jopa ”MZP-kultista”. Dull kuitenkin kysyy, pystyykö hän hallitsemaan ilman puoluetta. Márki-Zay on sanonut neuvottelevansa opposition kanssa puolueisiin sitoutumattomien ryhmän perustamisesta parlamenttiin. Ryhmässä on oltava vähintään viisi kansanedustajaa.

”Unkarin poliittinen järjestelmä perustuu puolueisiin ja hallitseminen ilman puolueryhmiä on mahdotonta. Äänestäjien viesti kuitenkin oli, että he haluavat erilaisen poliittisen eliitin”, Dull arvioi.

Muutos alkoi

Hódmezövasárhelyistä

Péter Márki-Zay on koulutukseltaan insinööri ja taloustieteilijä. Hänellä on seitsemän lasta. Márki-Zayn fyysikkovaimo Felicia Márky-Zayné kouluttautui kätilöksi perheen asuessa Kanadassa. Márki-Zay on asunut myös Yhdysvalloissa ja vajaat puoli vuotta Suomessa 1990-luvulla.

Márki-Zay säikäytti Fideszin ensimmäistä kertaa helmikuussa 2018, jolloin hän syrjäytti valtapuolueen edustajan pormestarin paikalta kotikaupungissaan Hódmezövasárhelyissä pidetyssä täytevaalissa. Noin 44 000 asukkaan pikkukaupunki oli ollut lähes 30 vuotta Fideszin vahva vallanlinnake. Seuraavana vuonna Márki-Zay uusi voittonsa. Koko oppositio oli Márki-Zayn tukena molemmissa vaaleissa.

Opposition yhteistyö osoitti lopullisesti toimivuutensa Unkarin paikallisvaaleissa loppuvuodesta 2019, jolloin oppositio voitti Budapestissa ja kahdeksassa muussa isossa kaupungissa. Syys- ja lokakuussa järjestetyt esivaalit julkisine väittelyineen antoivat uutta puhtia Unkarin haurastuneelle demokratialle.

Esivaalissa valittiin paitsi pääministeriehdokas myös opposition yhteisehdokkaat yhden ehdokkaan vaalipiireihin, joita on 106.

Haasteena opposition

kasassa pitäminen

”Márki-Zay on vuosikymmeneen ensimmäinen henkilö, jolla on realistiset mahdollisuudet voittaa Viktor Orbán vaaliuurnilla”, kirjoittaa vasemmistolaisen Partizán-sivuston päätoimittaja Szilárd Pap.

Myös Pap myöntää, että Márki-Zaylla on edessään äärimmäisen vaikea tehtävä. Yhteistyöstä huolimatta kuuden puolueen oppositioliittouma on hajanainen, eikä pikkukaupungin pormestari ole varsinkaan suurkaupunkien liberaalille älymystölle mieleinen ehdokas.

Liittouman koossa pitäminen vaaleihin – ja varsinkin mahdollisen vaalivoiton jälkeen on kova haaste. Jos oppositio epäonnistuu, Orbán palaa valtaan entistä vahvempana,

Fideszillä on tehokas kampanjakoneisto, ja sitä pyöritetään verovaroin. Unkarin nykyinen vaalijärjestelmä ja valtion instituutiot on räätälöity pitämään Fidesz vallassa. Orbánin vaalilupauksia ovat esimerkiksi eläkkeiden ja minimipalkkojen korotukset ja jo maksetun tuloveron palauttaminen lapsiperheille.

Ennen vaaleja Fidesz tiukentaa otetta entisestään ja sementoi esimerkiksi syyttäjävirastoon johdon, joka voidaan vaihtaa vain kahden kolmasosan enemmistöllä parlamentissa. Sellaisesta enemmistöstä oppositio ei edes haaveile.

Márki-Zay lukee

ajan henkeä

Márki-Zay on poliittisesti kokematon ja siksi altis kömmähdyksille. Hän on esimerkiksi väittänyt, että ”puolet nykyhallituksen jäsenistä on homoja”.

Päätoimittaja Szilárd Pap pitää Márki-Zayta kuitenkin ”vaistomaisena Euroopan ja maailman poliittisen hengen lukijana”.

”Hän on uudenlainen teknopopulistinen poliitikko, samanaikaisesti oire epäluottamuksesta ja ratkaisu juuri tähän edustuskriisiin”, Pap kirjoittaa.

”Hänen omintakeinen viestinsä ja yleinen poliittisen syvällisyyden puute tekevät hänestä monille unkarilaisille ihanteellisen alustan, jolle voi heijastaa turhautumisensa ja toiveensa.”