Pakollinen tunnistusmerkintä ja kissan omistajatietojen rekisteröinti on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla kissojen oloja voidaan parantaa lainsäädäntöteitse, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä toteaa kolumnissaan.

Sanonnalla kissanpäivät viitataan helppoon ja ylelliseen elämään. Totuus useiden kissojen osalta on kuitenkin karumpi. Myös eduskunnassa on pohdittu tässä kuussa kissojen elämää, kun saimme käsittelyyn Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloitteen. Suomessa hylätään vuosittain yli 20 000 kissaa. Kissojen hätään ei ole puututtu, vaikka se on pitkään ollut tiedossa. Siksi on aivan perusteltua puhua kissakriisistä.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että kissojen hallitsematon lisäännyttäminen pitää säätää lainvastaiseksi ja että kissat tulee tunnistusmerkitä ja rekisteröidä.

Vaatimalla omistajaa kastroimaan tai steriloimaan vapaana ulkoilevat kissat estetään vapaasti liikkuvia ja lisääntyviä kissapopulaatioita. Pakollinen tunnistusmerkintä ja kissan omistajatietojen rekisteröinti taas on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla kissojen oloja voidaan parantaa lainsäädäntöteitse. Niillä voidaan vaikuttaa kissojen hylkäämisen lisäksi pentutehtailuun ja laittomaan eläinkauppaan. Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ylipäätään auttaa jäljittämään kissan ja kissan omistajan ja vähentää ei-toivottujen kissapopulaatioiden syntymistä. Kissojen rekisteröinti onkin pakollista jo nyt esimerkiksi Ranskassa, Latviassa ja Slovakiassa, ja se on tulossa pakolliseksi Ruotsissa.

Ennen kansanedustajana aloittamista kävin Animalian edustajana itsekin lobbaamassa päättäjiä siitä, että nämä tärkeät tavoitteet pitää toteuttaa. Viime kaudella oikeistohallitus ei kuitenkaan pitänyt kissojen hätää tarpeeksi akuuttina. Me vasemmistoliitossa kannatamme näitä parannuksia ja paraikaa ajamme niiden toteutumista hallituksessa. Tällä kaudella koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on jo päätetty, ja se tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Nyt samaa ajetaan kissoille! Nämä parannukset ovat monen mielestä historiallisia lemmikkieläinpuolella.

Jokainen, joka toimii eläinten puolesta, tietää, kuinka pitkä ja kivinen tie on eläinten oikeuksien edistäminen. Siksi olen kovin iloinen, että edistystä koirien ja kissojen oikeuksien puolella nyt tapahtuu. Kohti kissanpäiviä!

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen.