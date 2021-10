Jarmo Lintunen

Kanadalaisen journalistin Naomi Kleinin kirja No logo nosti hänet sukupolvensa aktivistipiirien maailmantähdeksi. Suomen-vierailukin lokakuussa 2001 oli mediaspektaakkeli.

Brändejä käsittelevän kirjan kirjoittaja ei halunnut olla itsekin brändi.

– Minua häiritsee se, että minua käytetään koko tämän liikkeen brändinä. En halua olla kuuluisuus, hän sanoi Vanhalla järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Eikä Klein pitänyt siitäkään, että No logosta yritetään tehdä ikoni.

– McHallitus ei sovi joka paikkaan, ei ole mitään one size fits all -mallia, enkä yritä luoda sellaista.

– En rakenna utopiayhteiskuntaa, mutta haluaisin kyllä lukea sellaisesta.

Positiivisena asiana Klein piti sitä, että naiset ovat nousseet liikkeiden johtoon aivan uudessa mittakaavassa.

– Esimerkiksi Skandinavian Attac on hyvin naisvaltainen, and it rocks.