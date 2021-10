Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Koronarokotteen ykkösannoksia annettu kiihtyvään tahtiin – ”Todennäköisesti koronapassilla on tässä tekoa”

Suomi pohtii, miten osaltaan vastata Latvian avunpyyntöön.

Suomessa koronaepidemian valtakunnallinen kasvu on pysähtynyt, mutta alueelliset erot ovat vielä suuria. Koronatartuntojen määrä on hieman laskussa ja rokotuskattavuus on nousussa, kerrottiin tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa.

Jätevedessä koronaviruksen määrä on korkeampi kuin viime viikolla.

Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut nyt 78 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoi johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä. Suomessa on annettu yhteensä yli 8 miljoonaa rokoteannosta.

Myönteistä on Kontion mukaan se, että kahdella viime viikolla on annettu enemmän ensimmäisiä koronarokoteannoksia kuin kolmella edeltävällä viikolla. Kontion mukaan nousu voi johtua koronapassista, sillä kahden viime viikon aikana ei ole tapahtunut juuri muita muutoksia.

– Alle 35-vuotiaissa nähdään suurin nousu uusissa ykkösannoksissa, joten todennäköisesti koronapassilla on tässä tekoa, Kontio sanoi.

Toisia annoksia on viime viikkoina annettu aiempaa vähemmän.

Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa marraskuun alussa viikolla 44 tai 45, jos rokotuskattavuuden nousu ei hidastu. Neljässä sairaanhoitopiirissä on päästy jo yli 80 prosentin kattavuuteen.

THL:n ylilääkärin Otto Helven mukaan 80 prosentin rokotuskattavuusrajan saavuttaminen ei vielä riitä, vaan tavoitteena on selvästi yli 80 prosentin kattavuus. Tässä tilanteessa toivotaan, että kaikki, joilla on mahdollisuus, hankkisivat rokotteen, Helve painotti.

Erikoissairaanhoidon kuormitus laskussa

Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on Suomessa edelleen merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi kertaa rokotetuilla. Kahden viime viikon aikana 50–69-vuotiaat rokottamattomat ovat joutuneet erikoissairaanhoitoon koronataudin vuoksi yli 50 kertaa useammin kuin rokotteen saaneet.

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä kertoi, että varsinkin erikoissairaanhoidon osastoilla kuormitus on kääntynyt hieman laskuun. Viime viikolla tehohoitoon tuli 22 uutta potilasta, mikä on 7 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uutta on se, että koronapotilaita on teho-osastoilla nyt koko ajan.

Tehohoidossa pystytään Voipio-Pulkin mukaan valtakunnallisesti hoitamaan noin 50 koronapotilasta ilman, että muuta terveydenhuoltoa joudutaan ratkaisevasti ajamaan alas.

– Mutta toki täytyy todeta, että pitkäaikaisena pysyvänä kuormituksena se on hyvin raskas myös suomalaiselle tehohoitojärjestelmälle, Voipio-Pulkki sanoi.

Viime viikkoina tehohoidossa on ollut noin 30–35 koronapotilasta kerrallaan.

Kuormituksen kestokyvyn arviointiin ei ole kuitenkaan Voipio-Pulkin mukaan mitään yhtä ainoaa tunnuslukua. Voipio-Pulkki muistutti, että myös perusterveydenhuoltoon kohdistuu hyvin suuri kuormitus.

– Kyllä meidän pitäisi saada tartuntojen kokonaismäärää alas ihan sen takia, että saisimme kautta linjan sosiaali- ja terveydenhuollolta taakkaa pois.

Jos terveydenhuolto ylikuormittuisi ratkaisevasti, kansallista väliintuloa pohdittaisiin THL:n Helven mukaan vasta siinä vaiheessa, kun kohdennetut paikalliset rajoitukset katsottaisiin riittämättömiksi.

Helven mukaan alueelliset rajoitukset ovat nykytilanteessa avainasemassa.

Itä-Euroopassa matala rokotuskattavuus

Baltian maissa koronatilanne on vaikea. Sekä koronatartunnat että covid-19-tautiin liittyvät kuolemantapaukset ovat lisääntyneet viime viikkoina. Otto Helven mukaan Itä-Euroopan heikon koronatilanteen syynä on muun muassa matala rokotuskattavuus.

Voipio-Pulkin mukaan Latvialta on tullut EU-tason avunpyyntö, jota myös Suomessa on ryhdytty käsittelemään eilen.

Erityisasiantuntija Lasse Ilkka STM:n turvallisuus- ja terveysosastolta kertoo Ylelle, että Suomi aikoo vastata Latvian avunpyyntöön. Ilkan mukaan Suomessa on eilen selvitelty, mitä Latvialle voitaisiin tarjota.

– Meillä on mahdollisuuksia pieni määrä joitakin lääkintälaitteita sinne todennäköisesti saada lähetettäväksi. Suojavarusteita on mahdollisesti myös, jos heillä on tarvetta, mutta siitä ei ole vielä tietoa, onko heillä tarvetta, Ilkka sanoi Ylen Radio Suomen haastattelussa.

Lääkintälaitteita ei Ilkan mukaan ole Suomessa kovinkaan paljon ylimääräisiä, joten lähetettävien laitteiden määrä tulee olemaan pieni.

Neljä uutta koronakuolemaa

Suomessa on tänään raportoitu eilisen jälkeen neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kaikkiaan raportoitu 1 154.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu tänään 673. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 7 471, mikä on 368 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu lähes 157 000.