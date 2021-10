Antti Yrjönen

On valjastettava koko unionin potentiaali käyttöömme, sanoi Kyllönen EU-selonteon käsittelyssä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen uskoo, että EU:n kriisinkestävyyttä ja toimintakykyä voidaan parantaa. Kyllönen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen EU-selonteon eduskuntakäsittelyssä keskiviikkona.

– Me vasemmistoliitossa haluamme Euroopan unionin, joka kuuntelee omia kansalaisiaan ja pyrkii ratkomaan maailmanlaajuisia haasteita yhteisvoimin. Meidän on valjastettava koko EU:n potentiaali käyttöömme.

Kyllönen muistutti, että aikamme suurimmat haasteet, kuten ilmastonmuutos ja pandemiat, ylittävät valtioiden rajat. Siksi myös niiden ratkaisut on tehtävä yli rajojen. Euroopan unionilla on kyllä tähän työkaluja, mutta sen kriisinkestävyys ja toimintakyky voisivat olla parempia.

– Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka ja sen hillintää on vauhditettava. Me emme voi torjua ilmastonmuutosta yksin, vaan tarvitsemme yhteisiä politiikkatoimia sen pysäyttämiseksi.

Kyllönen piti esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä olevaa FF55-valmiuspakettia juuri sellaisena EU:n ilmastopolitiikan tason nostamisena, jota vasemmistoliitto on peräänkuuluttanut ilmastokatastrofin välttämiseksi. Fit for 55 -valmiuspaketti on EU-komission konkreettinen esitys päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2055 mennessä.

Talouden pelisääntöjä remonttiin



Kyllösen mukaan on myös selvää, että talouden pelisääntöjä pitää remontoida ja veroparatiisit on saatava kuriin.

– Verotuksen narut on syytä pitää omissa käsissä, mutta on myös kyettävä neuvottelemaan mahdollisuuksista kehittää kansainvälisten digijättien verotusta ja hiilitulleja.

Kyllösen mukaan hiilitulleista on selkeää hyötyä, kun EU:n ulkopuoliset saastuttajat saadaan päästöjen maksajiksi. Lisäksi hän uskoo, että EU:n yhteinen talouspolitiikka pitää Suomea tasapainossa ja mukana maailmantalouden kasvussa.

– Ei pidä myöskään unohtaa eurokriisin opetusta yhteisen leikkauspolitiikan tiestä: siinä kaikki joutuivat ongelmiin.

Nyt EKP pelasti Kyllösen mukaan muiden isojen keskuspankkien tavoin talouden lisäämällä rahan määrää ja Suomenkin velasta kohta puolet on omille keskuspankeillemme.

– Riskit ovat muuttuneet, mutta ainakin nyt raha on käytettytyöllisyyteen ja ihmisiin, kun edellisen kriisin aikana rahat menivät suurille pankeille.

Hallituksen EU-selonteossa esitetään hallituksen EU-politiikan peruslinja. Selonteon mukaan Suomen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä EU.