IPS/Zofeen T. Ebrahim

Härintä on yltynyt, mutta myös vastarinta voimistuu.

Eräässä Lahoren kaupungin puistossa esitettiin Pakistanin itsenäisyyspäivänä elokuussa vastenmielinen näytelmä, joka tallentui videolle. Satojen miesten joukko ahdisteli nuorta naista, kouri, töni ja repi vaatteita. Video levisi viruksen tavoin, sillä se kiteytti jotain kaikille Pakistanin naisille tuttua.

– Jos en ole turvassa omassa kotikaupungissani, en ole turvassa missään maailmankolkassa, ahdisteltu nainen sanoi Daily Pakistan -sivuston videohaastattelussa.

– Miehet leikkivät minulla, kun repivät vaatteitani.

Näyttelijä Ushna Shah kommentoi tapausta Twitterissä samassa hengessä:

– Mitä muuta vielä täytyy tapahtua ennen kuin jokainen hyväksyy sen tosiasian, etteivät naiset ole turvassa Pakistanissa?

ILMOITUS

”Pakistan on taantunut monta sataa vuotta”

– Vuosien mittaan naisten julkinen tila Pakistanissa on pienentynyt, maineikas klassinen tanssija ja naisten oikeuksien puolustaja Sheema Kermani valittaa.

Kermani ei puhu pelkin vertauskuvin. Kun hänen tanssiryhmänsä on esiintynyt julkisissa tiloissa, heitä on pyydetty lopettamaan ja heitetty kivillä. Koska Kermani haluaa välttää yhteenottoja, esitykset on aina välittömästi keskeytetty.

– Parin viime vuoden aikana Pakistan on taantunut monta sataa vuotta. Nyt olemme yhteiskunta, jossa naisia vihataan, häpäistään, käytetään hyväksi, pahoinpidellään ja raiskataan. On kuin naisten elämällä ei olisi juurikaan väliä, Kermani sanoo.

Samaan aikaan kuitenkin yhä useammat naiset siirtyvät työelämään ja ilmaantuu uusia feministiryhmiä, jotka vaativat julkisten tilojen tekemistä turvallisiksi naisille.

Pääministeri ei ymmärrä



Vain viikkoja ennen Lahoren puistoahdistelua Karachissa katkaistiin entisen diplomaatin tyttären kaula. Kun puistovideo meni viraaliksi, esiin nousi toinen video, jossa mies hyökkää rikšalla matkustavien kahden naisen kimppuun ja suutelee toista väkisin. Poliisi tutkii kolmatta videota, jossa miesjoukko riisuu naista puistossa.

Pääministeri Imran Khan ei ole osoittanut erityistä herkkyyttä ongelmalle. Hän syyttää naisia näistä rikoksista, jotka ”leviävät kuin syöpä”.

– Kun nainen pukeutuu niukkoihin vaatteisiin, sillä on vaikutuksensa miehiin, elleivät he ole robotteja, Khan on sanonut.

Khanin mukaan yhteiskunnassa leviävä siveettömyys ja karkeus johtuvat mobiilisovellus TikTokista, jossa jaetaan lyhyitä videoita. Puistoahdistelun kohdekin käyttää TikTokia, mutta kiistää olleensa vähäpukeinen.

Naisjournalistit vaarassa



– Voin hyvin kuvitella tämän naisen trauman, television uutisankkuri Maria Memon sanoo.

Memonilla on myös omia kokemuksia ahdistelusta. Seitsemän vuotta sitten hän oli tekemässä juttua nykyään vallassa olevan PTI-puolueen mielenosoituksesta silloista hallitusta vastaan. Ensin hänen kimppuunsa hyökättiin sanallisesti.

– He halusivat nähdä, kun romahdan. Kun niin ei tapahtunut, he alkoivat heittää tyhjiä muovipulloja ja keppejä. Tapaus ravisti minua ytimiäni myöten.

Memonin mukaan pakistanilaiset naisjournalistit ovat yhä valmistautumattomia ja siten haavoittuvia, kun väkijoukko äkisti muuttuu väkivaltaiseksi. Media lähettää mielellään naisia raportoimaan väenkokouksista, mutta journalisteilla on harvoin pakosuunnitelmia sen varalle, että tilanne käy vaaralliseksi.

Niukasti tuomioita



Vuonna 2018 lontoolainen Thomson Reuters -säätiö luokitteli Pakistanin maailman kuudenneksi vaarallisimmaksi maaksi naisille. Ei-seksuaalisessa väkivallassa, myös kotiväkivallassa, Pakistan oli viidenneksi vaarallisin.

– Ellei näitä miehiä rangaista, mikään ei pysäytä heitä, toimittaja Sana Mirza kommentoi puistovideota.

– Monet naiset ovat kokeneet samaa, mutta pysyneet vaiti. Ylistän tätä naista rohkeudesta tehdä poliisille rikosilmoitus.

Tähän mennessä yli 60 miestä on tunnistettu videosta ja pidätetty. Poliisi on paikallistanut alueelle 28 000 ihmistä ja laatinut listan 350 tärkeimmästä epäillystä. Pidätykset jatkuvat.

Mirza kuitenkin epäilee, ettei pidätettyjä miehiä lopulta rangaista.

– Ei koskaan. Katso vain tilastoja!

Karachilaisen kansalaisjärjestön War Against Rapen mukaan oikeuteen päätyvien seksuaalisen ahdistelun ja raiskausjuttujen määrä on kasvanut, mutta tuomioprosentti on alle kolme. Ja tämä prosentti on siis ilmoitetuista rikoksista. Oletettavasti enemmistö jää ilmoittamatta.

Laki kotiväkivallasta



Senaattori Sherry Rehmanin mielestä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä taata, että ”naisten valinnoilla, äänillä ja elämällä on väliä”. Rehman on jo vuodesta 2004 yrittänyt saada läpi lakia kotiväkivallasta. Tällä hetkellä islamilaisen ideologian neuvosto CII tutkii lakialoitteen yhteensopivuutta sharia-lain kanssa.

– Miksi vain naisiin liittyvät lakialoitteet lähetetään CII:n tutkittaviksi? Niiden kohtalo voitaisiin päättää parlamentissa äänestämällä, kuten muidenkin lakialoitteiden, Rehman huomauttaa.

Rehman myöntää, ettei yksi laki tai useampikaan vielä muuta mitään. Laki onkin vain lähtökohta, ei päämäärä itsessään. Tuomioistuimet tarvitsevat joka tapauksessa selkeät kehykset päätöksilleen.

Englanninkielinen versio