Kolmen P:n yhdistelmä on saanut itänaapuriin näyttämään hankalalta kumppanilta, sanoi monien Venäjä-kytköksien entinen pääministeri.

Entinen pääministeri Esko Aho analysoi Venäjää ja Suomen Venäjä-suhteita maanantaina EVAn tilaisuudessa, jossa julkistettiin suomalaisten Venäjä-asenteita koskeva kysely .

Aho on suomalaisten yritysten idänkauppaa edistävän East Officen neuvonantaja ja entinen johtokunnan puheenjohtaja. Hän kuuluu myös EU:n ja Yhdysvaltain pakotelistalla olevan venäläisen Sberbankin hallitukseen.

Tallenne EVAn tilaisuudesta

Aho lainasi venäläistä politiikan tutkijaa Dmitri Treniniä, joka on sanonut maalla olleen 1990-luvun alun jälkeen kolme eri suunnitelmaa. Kun Venäjästä ei tullut lännen kaltaista maata, eikä se onnistunut luomaan omaa piiriään entisten neuvototasavaltojen kanssa, valittiin kolmas suunnitelma, Venäjä venäläisille.

Venäjästä on tullut Ahon mukaan haasteellinen kumppani, koska se toteuttaa kolmen P:n politiikkaa. Ne ovat populismi, protektionismi ja patriotismi.

– Niiden yhdistelmä on saanut Venäjän näyttämään aiheellisestikin hyvin hankalalta kumppanilta, Aho sanoi.

Kuvalla on hänen mukaansa kuitenkin myös toinen puoli. Neuvostoliitosta tunnettiin vain maan yläkerros, maan eliitti. Nyt Ahon mukaan on käynyt samalla tavalla. Meillä on varsin heikko kyky ymmärtää, mitä Venäjän eliitin alapuolella tapahtuu.

Myös Venäjän moninaisuuden hahmottamisessa on vaikeuksia.

– Venäjä näyttäytyy Putinin Venäjänä ja kaikki mitä tapahtuu, on hänen tekemistään. Pitäisi muistaa, että Venäjä on hyvin suuri ja monikerroksinen ja -ilmeinen maa.

Yhteistyö ja arvostelu eri asioita



Aho sanoi, ettei yhteistyön harjoittaminen Venäjän kanssa tarkoita kaiken sen hyväksymistä, mitä Venäjä tekee. Venäjän toimien arvostelu ei myöskään tarkoita, että kaikesta yhteistyöstä sen kanssa pitäisi kieltäytyä.

– Nämä ovat kaksi perusprinsiippiä, mutta uskallan sanoa, että Suomessa niitä ei täysin ymmärretä, eikä noudateta.

Ahon mukaan Suomen on täytettävä EU:n velvoitteet, mutta Venäjä-suhteissa ei voi mennä unionin selän taakse.

– Mitä paremmin olemme Venäjän osanneet, sitä arvostetumpi olemme unionissa. Se, että olemme kanssakäymisissä Venäjän kanssa, ymmärrämme ja tiedämme siitä paljon, osaamme suhtautua siihen oikealla tavalla, ei vähennä meidän arvoamme lännessä, vaan se lisää sitä.

Ahon viimeinen ohje kuului, että Venäjää ei voi ymmärtää käymättä Venäjällä.

– Välillä tulee tunne, että meidän äänekkäimmät Venäjä-asiantuntijat ovat niitä, jotka eivät ole käyneet siellä koskaan.