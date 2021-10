Turun Vasemmistoliitto piti syyskokouksensa lauantaina 23.10.2021. Kokouksessa valittiin uusi kunnallistoimikunta vuodelle 2022 ja nimettiin henkilöitä kunnallisiin luottamustoimiin. Puheenjohtajaksi valittiin Joonas Jormalainen äänin 55-26 ja varapuheenjohtajaksi Mervi Uusitalo-Heikkinen äänin 44-33. Kummassakin äänestyksessä oli vastaehdokkaana Taimi Räsänen.

Kunnallistoimikunnan jäseniksi valittiin Jenni Jäntti, Amro El-khatib, Anna Funck, Tauno Hovirinta, Rauni Niinimäki, Nina Artesola, Risto Rinne, Paco Diop, Roman Hnatiuk, Leena Kaunislahti, Branko Lampi, Sauli Saarinen, Laura Lindholm, Taimi Räsänen ja Marianne Uusaho. Varajäseniksi valittiin Seppo Koski, Maria Sund, Veli-Matti Saajala, Juha Lehti ja Tero Ahlgren.

”Meillä on edessämme tärkeitä tavoitteita: turkulaiset tarvitsevat oikeudenmukaisen sote-uudistuksen ja työntekijöiden oloja ja palkkoja on parannettava. Koronan runteleman kulttuurialan jälleenrakennus on jo hyvässä vauhdissa. Tulemme ensi vuonna panostamaan jäsenhankintaan, vanhojen jäsenten aktivointiin ja vireään tapahtumatoimintaa. Yhteyttä kenttään tulee vahvistaa. Haluamme tuoda ihmisiä yhteen edistämään yhteisiä etujaan”, sanoo tuleva puheenjohtaja Joonas Jormalainen.

”Turun Vasemmistoliiton tulee jatkossakin tuoda esiin vahvoja vasemmistolaisia vaihtoehtoja. Toimivat peruspalvelut, elävät lähiöt ja ympäristötietoisuus ovat asioita, joiden eteen haluan tehdä töitä. Tahdon, että Turun Vasemmistoliitto on yhteistyökykyinen ja rakentavaa keskustelua edistävä järjestö. Se kaipaa toimivaa viestintää, modernia otetta ja jäsenten aktiivista mukaan ottamista”, toteaa tuleva varapuheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen.