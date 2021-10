Jussi Joentausta

Helen Oy suunnittelee ulkoistavansa kiinteistöyksikön työntekijät vuoden 2022 alkupuolella. Näinkö Helen palkitsee pitkäaikaisista työsuhteista? Työntekijät ovat kouluttautuneet aktiivisesti, perehtyneet uusiin toimintamalleihin ja ovat sitoutuneita työhönsä. Työntekijöiden tavoitteena on ollut tuottaa yhdessä työnantajan kanssa Helsingin kaupungin asukkaille ja asiakkaille varmaa sähköä ja kaukolämpöä.

Helenin arvot ovat yhteistyön mestaruus, ihmiseltä ihmiselle, maailmanluokan osaaminen ja pane tuulemaan.

Helen Oy on voinut arvojensa mukaisesti luottaa kiinteistöyksikön työntekijöiden luotettavaan ja nopeaan toimintaan varsinkin ongelmatilanteissa. Henkilöstö on pystynyt ennakoimaan poikkeavien tilanteiden syntymistä, reagoimaan ketterästi ja turvaamaan tuotantoa esim. toimintahäiriöissä. Tämä kaikki on tarkoittanut sitä, että Helen Oy on pystynyt minimoimaan taloudelliset menetyksensä. Syntyykö maailmanluokan osaamista siitä, että tuupataan osaavaa henkilöstöä ulos Helen Oy:stä? Tarkoittaako arvojen ”pane tuulemaan” käytännössä henkilöstön tuulettamista ulos?

Viimeaikaisten toimien perusteella näyttää siltä, että Helen Oy:n ainoa tarkoitus on tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon voittoa. Tätä ajattelua tukee myös se, että Helen Oy nosti kaukolämmön hinnoitteluaan 30 prosenttia 1.10. alkaen. Ahneuden huippuna ammattitaitoisille ja luotettaville kiinteistöyksikön työntekijöille osoitetaan ovea kilpailutusten kautta. Tällä menettelyllä työntekijät siirretään muihin yrityksiin, huonompien työehtojen piiriin. Helen Oy:ssa on meneillään siis voitontavoittelu, joka revitään työntekijöiden selkänahasta.

Helen Oy:n tehtävänä on varmistaa pääkaupunkiseudun asiakkaille sähkön- ja lämmönjakelu kaikissa olosuhteissa. Valitettavasti osaavien työntekijöiden ulkoistamisen myötä tämä tehtävä todennäköisesti vaarantuu.

Rainer Åhlberg

pääluottamusmies

Seppo Mäki

puheenjohtaja

Stadin energia-ammattilaiset JHL ry