Lehtikuva/Oli Scarff

Alan Shearerin sosiaalisessa mediassa osoittama innostus uusia omistajia kohtaan veti mielen matalaksi.

Reilut puolitoista vuotta sitten tällä palstalla pidettiin Newcastle Unitedin siirtymistä saudisheikkien omistukseen jo selvänä. Asia meni kuitenkin tuolloin jäihin, mutta muutama viikko sitten rysähti.

Newcastle United nousi yhdessä hetkessä maailman rikkaimpien seurojen joukkoon. Vihattu urheilupohatta Mike Ashley luopui omistuksistaan reilun 300 miljoonan punnan kauppasummalla ja Saudi-Arabian julkinen investointirahasto PIF otti vallan seurassa.

Newcastle on kontannut alkaneella kaudella pohjamudissa ja on tällä hetkellä putoamisviivan alapuolella. Siirtoikkunan auetessa seuraan tulee varmasti lisää kalliita huippupelaajia. PIF:lla ja sen puheenjohtajalla kruununprinssi Muhammad bin Salmanilla on takanaan enemmän varallisuutta kuin Manchester Cityn omistavalla sheikki Mansourilla.

Kaupan ehdoksi oli asetettu valkopesutempaus: Valioliiga vaati vakuudet, ettei seura joudu suoraan Saudi-Arabian valtion omistukseen. Amnesty kritisoi kauppaa, mutta kaduille asti kauppaa juhlimaan yltyneet kannattajat eivät tuosta olleet kiinnostuneita. Heitä kiinnostaa mahdollisuus menestyä seuraan virtaavan rahan myötä.

Pitkään seuraa kaupitellut Ashley ei tehnyt seuraan satsauksia, ja se on näkynyt myös olemattomissa urheilullisissa tuloksissa. Nyt menestystä päästään tavoittelemaan toimittaja Jamal Khashoggin surmasta mitä ilmeisimmin ennakkoon tietäneen, Saudi-Arabian tosiasiallisen johtajan, bin Salmanin rahoilla. Monta muutakin katalaa tempausta toteuttaneet saudit saivat nyt suurimman kruununjalokivensä urheilumaailmassa ja ovat varmasti tyytyväisiä päästessään pullistelemaan PSG:n omistaville Qatarin sheikeille.

ILMOITUS

Ovi käy todennäköisesti myös toiseen suuntaan. Vastikään 1 000 valmennetun ottelun rajapyykin saavuttanut päävalmentaja Steve Bruce joutunee hakemaan uusia töitä. Hänen paikalleen on huhuttu muun muassa Steven Gerrardia ja Wayne Rooneyta.

Myös kannattajien tuki voi horjua. Newcastle oli allekirjoittaneelle ensimmäinen jalkapalloihastus. Suurin osa jäätelönmyyjän kesäansioistani meni Alan Shearerin aitoon pelipaitaan vuonna 1996. Brittein saarilta tilattu, lehti-ilmoituksesta bongattu paita on yli 25 vuoden jälkeen yhä vaatekaapissani, nuhjuutuneena, lukuisia kertoja pestynä ja painatukset haalistuneena.

Suhteeni ”Harakoihin” on viilentynyt vuosien varrella, mutta juuri Shearerin sosiaalisessa mediassa osoittama innostus saudeja kohtaan veti mielen matalaksi. Saattaa olla, että Uefan Financial Fair Play -sääntöjä kierretään niin, että esimerkiksi paitasponsoriksi tulee öljy-yritys Aramco, joka maksaa mainospaikasta puoli miljardia puntaa. Omassani neljännesvuosisadan vanhassa paidassa lukee Newcastle Brown Ale.

Pohjois-Englannin mustavalkoraidat muuttuvat veren ja öljyn sekaiseksi vastenmieliseksi yhdistelmäksi.

Liverpoolin Jurgen Klopp totesi viime viikolla, että Newcastle tulee nousemaan huippuseuraksi. Se on varannut itselleen menestyksen avaimet 30 vuodeksi. Newcastle on yhden seuran Superliiga, mutta onko se kovinkaan mieltä innostavaa? Ei.

Newcastlen pelillisessä esityksessä on paljon parannettavaa, eikä se ole voittanut vielä kertaakaan alkaneella kaudella. Viime viikonloppuna joukkue hävisi Tottenhamille maalein 1–3. Crystal Palace tasasi maanantaina pisteet Arsenalin kanssa Alexandre Lacazetten tehtyä 2–2 tasoituksen lisäajan viimeisillä sekunneilla. Tuosta jäi varmasti ”Kotkille” hampaankoloon jotain. Lähdetään ykkösestä, mutta yllätyskakkonen oheen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 23.10 klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1, 1(2), 1(2), 1(X), 1, 1, 1, 1(X), 2(X), 1, 1(X), 1.

Juttua korjattu 22.10. klo 11.49 Manchesterin Cityä omistus ei ole Qatarissa vaan Abu Dhabissa. Steve Bruce sai potkut lehden mentyä jo painoon.