”Perheeni ei ole ainoa perhe, jonka perussuomalaiset toivoisivat mieluummin olevan rikki kuin ehjä” – Suldaan Said Ahmed piti eilen henkilökohtaisimman puheensa

Eduskunnassa väännettiin eilen maahanmuuttopolitiikasta monta tuntia.

Vasemmistoliiton kansaedustaja Suldaan Said Ahmed sanoo pitäneensä uransa henkilökohtaisimman puheensa keskiviikkona eduskunnassa. Eduskunnassa käsiteltiin eilen perussuomalaisten tekemää välikysmystä maahanmuuttopolitiikasta.

– Hyvät kansanedustajakollegat! Näette edessänne ihmisen, joka on tullut Suomeen perheenyhdistämisen kautta, Said Ahmed sanoi eduskunnan puhujapöntössä.

Said Ahmed syytti puheessaan perussuomalaisia siitä, että he eivät olisi halunneet Said Ahmedin kaltaista ihmistä Suomeen. Hän sanoi eduskunnan keskustelun osoittavan, ettei perheellä ole perussuomalaisille merkittävä arvoa.

– Perheellä on perussuomalaisille arvoa ainoastaan silloin, kun käsitteellä voidaan pönkittää omaa muukalaisvastaista ideologiaa. Muutoin perheet halutaan hajottaa.

– Perheeni ei ole ainoa perhe, jonka perussuomalaiset toivoisivat mieluummin olevan rikki kuin ehjä. Sitä perheenyhdistämisen vastustaminen käytännössä tarkoittaa.

Välikysymyksessä perhe ja perhearvot heitettiinkin Said Ahmedin mukaan roskakoriin, mitä hän piti hämmentävänä.

– Kysykää itseltänne tulisitteko toimeen ilman perhettänne. Sitä te vaaditte muilta, mutta ette itseltänne.

Pidin eilen tähänastisen kansanedustajan urani henkilökohtaisimman puheen.

Puhe liittyy persujen välikysymykseen, jossa he kritisoivat hallituksen suunnitelmaa perheenyhdistämisen helpottamiseksi. Mä oon esimerkki ihmisestä, joka on tullut Suomeen perheenyhdistämisen kautta. 1/5 pic.twitter.com/NTlw1qkHR3 — Suldaan Said Ahmed (@suldaansaid) October 21, 2021

Perussuomalaisten tekemässä välikysymyksessä oli mukana Harry Harkimon yhden ihmisen eduskuntaryhmä Liike nyt.

