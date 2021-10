Lehtikuva/Silja-Riikka Seppälä

Rokottamattoman riski joutua erikoissairaanhoitoon on 19-kertainen rokotettuihin verrattuna.

Suomen asema on heikentynyt eurooppalaisessa koronavertailussa. Nyt työmarkkinoiden keskusjärjestöt vetoavat, että suomalaiset ottaisivat koronarokotuksen.

Kysymys ei ole vain henkilökohtaisesta asiasta, vaan myös toisten kansalaisten suojelemisesta ja heidän oikeudestaan sairaanhoitoon sekä mahdollisuudesta toimeentulon hankkimiseen itselleen ja perheilleen, toteavat EK ja kaikki kolme ammatillista keskusjärjestöä yhteisessä kannanotossaan.

Ne myös paheksuvat ravintolayrittäjiin ja työntekijöihin kohdistuvaa aggressiivista käytöstä, uhkailua ja liiketoiminnan häiritsemistä.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa kantaa rokotteiden puolesta Ilta-Sanomien haastattelussa .

Presidentti ei sano, että koronarokotetut olisivat rokottamattomien panttivankeina.

– Mielestäni rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja. Näyttää olevan kahdenlaista ilmaa. Osa suhtautuu: ”ei ole lähelläkään”. Heille totean, että jos sattuu ihan kohdalle?

– Sitten on salaliittoteoriat. Idästä länteen, etelästä pohjoiseen, kaikki yhteiskunnat pyrkivät rokottamalla rajoittamaan tautia. Ketä vastaan se salaliitto on? Kaikki maat lännestä itään, etelästä pohjoiseen – ketä vastaan se salaliitto on, Niinistö kyselee ja muistuttaa, että salaliitoissa on yleensä vastustaja.

Kriisi uhkaa pitkittyä



Keskusjärjestöt muistuttavat, että koronavirus ja hallituksen rajoitustoimet ovat kohdistuneet ankaralla tavalla muun muassa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjiin ja työntekijöihin. Lukuisten yritysten ja työntekijöiden talous on romahtanut.

Nyt kun yhteiskunta on avautumassa, riittämätön rokotekattavuus uhkaa jatkaa koronakriisistä kärsineiden alojen yrittäjien ja työntekijöiden kärsimyksiä pitkälle tulevaisuuteen.

Kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut.

THL tiedotti tänään, että erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut viimeisen kolmen viikon aikana erityisesti vuodeosastoilla, 58 potilaasta 103 potilaaseen. Samaan aikaan teho-osastojen potilasmäärät ovat kasvaneet 23 potilaasta 34 potilaaseen. Tehohoitoon tuli viime viikolla 28 uutta koronaviruspotilasta. Erikoissairaanhoidon potilasmäärät vastaavat nykyisellään helmikuun 2021 lopun potilasmääriä.

Rokotteita riittävästi kaikille



Suomessa on riittävästi rokotteita, jotta kansalaiset voidaan rokottaa kattavasti, järjestöt toteavat. Rokotetta kohtaan on kuitenkin vastarintaa ja salaliittoteorioita. Koronatartunnat ovatkin kääntyneet kasvuun syksyn mittaan. Se on johtanut sairaan- ja tehohoidon kuormittumiseen ja vaarantaa koko terveydenhuollon kantokyvyn. Koronapotilaiden määrän kasvun takia muiden sairauksien hoitoa on jouduttu lykkäämään.

Järjestöjen mukaan vaarana on, että rajoitukset kiristyvät entisestään ja yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten rajoituksia otetaan uudelleen käyttöön alueellisesti.

Toivomme, että me yhdessä vastuumme kantaen rokotukset ottamalla voitamme koronaviruksen ja pääsemme siirtymään koronaviruksen jälkeiseen aikaan, toteavat EK, SAK, STTK ja Akava.