”Paras vaihtoehto olisi asettaa globaali hiilineutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä.”

Glasgow’n ilmastokokouksessa on sovittava käytännöistä, joilla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet muuttuvat todeksi. Olemme yhä matkalla kohti yli kolmen asteen lämpenemistä, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

Hän on Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen ja vasemmistoryhmän koordinaattori valiokunnassa.

YK:n ilmastokokous COP26 järjestetään marraskuun alussa Skotlannin Glasgow’ssa. Euroopan parlamentti ottaa kantaa EU:n neuvottelumandaattiin tämän viikon täysistunnossa.

Pariisin ilmastosopimuksessa YK-maat sopivat pitävänsä maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle kahdessa asteessa. Sopimuksen allekirjoittaneiden maiden on pyrittävä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin pidettyä 1,5 asteessa. Nyt tavoitteesta ollaan kaukana.

– Ilmastonmuutos ei ole mikään abstrakti tulevaisuuden juttu, vaan elämme sitä tässä ja nyt. Kesän toistuvat sään ääri-ilmiöt ovat siitä esimerkki. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore ilmastoraportti osoittaa, että ihmisen toiminnan yhteys sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen on kiistaton, Modig sanoo.

Hän odottaa kokoukselta tiukempia sitoumuksia päästövähennyksiin.

– Niitä on kiritettävä ylöspäin ja niiden maiden, jotka sellaisia eivät ole vielä asettaneet, on se tehtävä. Paras vaihtoehto olisi asettaa globaali hiilineutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Vähintään kaikkien G20-maiden on sitouduttava hiilineutraaliuteen viimeistään 2050. Myös vuoden 2030 ilmastotavoitteita on tiukennettava kaikissa maissa.

Modigin mukaan EU:n on toimittava neuvotteluissa suunnannäyttäjänä. Sen on myös tiukennettava omia ilmastotoimiaan, jos näyttää siltä, että Pariisin sopimuksen tavoitteet eivät toteudu.

Ilmastorahoitusta kehittyviin maihin



Yhtenä kokouksen tavoitteena on päästä sopuun kansainvälisen päästökaupan pelisäännöistä.

– Köyhimmät maat kärsivät eniten ilmastonmuutoksen seurauksista, vaikka suurin osa maailman ilmastopäästöistä tulee rikkaista maista. Rikkaiden maiden on kannettava vastuunsa, ja kehittyviin maihin suunnattua ilmastorahoitusta on kasvatettava. Myös tästä odotan Glasgow’sta sitoumuksia.

– Köyhät ja rikkaat maat ovat eriarvoisessa asemassa jo COP26-kokoukseen osallistumisen suhteen koronan ja globaalisti epätasa-arvoisen rokotekattavuuden takia, Modig sanoo.

Hänen mukaansa toivoa on, vaikka Madridin ilmastokokous 2019 epäonnistui tavoitteissaan. Maailmassa on paljon muuttunut sen jälkeen. Yhdysvalloissa on uusi presidentti, ja Kiina ja Venäjä ovat tulleet ulos omien hiilineutraaliustavoitteidensa kanssa.

YK:n ilmastokokous COP26 järjestetään 31.10.–12.11. Silvia Modig osallistuu kokoukseen Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän delegaatiossa 5.–8.11. koronatilanteen salliessa.