Lehtikuva/Roni Rekomaa

Suomessa on maanantain ja viikonlopun aikana todettu 1 310 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tänään maanantaina sairaalahoidossa on 218 potilasta, mikä on runsaat sata enemmän kuin kuukausi takaperin. Sairastuneista tehohoidossa on 33 potilasta.

Perjantain jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta.

Koronan ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on 137 sataatuhatta asukasta kohti. Tästä kaksi viikkoa aiemmin taudin ilmaantuvuus oli 120.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu 15 1207 vahvistettua koronavirustartuntaa koko pandemian aikana.