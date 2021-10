Antti Yrjönen

Moni on sitä mieltä, että Elokapina tekee arvokasta työtä ilmastokriisin torjumiseksi. Näyttää siis siltä, että sen vastustajat tulevat olemaan historian väärällä puolella, kirjoittaa Dmitry Gurbanov.

Noin viikko sitten Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Timo Haapala ihmetteli MTV3 Uutisaamussa, että miten se voi olla niin, että Elokapina saa enemmän huomiota kuin ammattiliittojen työtaistelu. Alfa-TV:n toimittaja ja Iltalehden kolumnisti Sanna Ukkola ihmetteli somessa, miksi Elokapina saa niin paljon huomiota medioissa. Samalla, kun he kysyivät näitä kysymyksiä, niin mediat, joissa he työskentelevät, olivat tekemässä kymmeniä eri juttuja Elokapinasta ja sen toiminnasta. Media metsästää klikkejä ja Elokapina on selvästi sellainen aihe, joka niitä tuottaa. Oikeistokonservatiivit ovat myös innokkaasti kommentoineet jokaista Elokapinan liikettä ja temppua – ikään kuin heidän lanseeraamansa ”reagointi sataa vastustajan laariin” toimisi ainoastaan, kun joku puhuu liikaa perussuomalaista.

Helpoin vastaus, miksi Elokapina saa niin paljon huomioita, on totta kai se, että liike on valmis olemaan noudattamatta poliisin käskyjä ja menemään putkaan. Ilman tätä aspektia suurin osa suomalaisista ei olisi tiennyt Elokapinan olemassaolosta. Esimerkiksi Greta Thunbergin perustama Fridays For Future -liike on useita vuosia järjestänyt mielenilmaisuja eduskuntatalon portailla joka perjantai. Kuinka moni suomalainen on kuullut näistä tempauksista?

Koska lain noudattaminen (paitsi liikenteessä) on konservatiiveille tärkeää, Elokapinasta yritetään rakentaa jotain, mitä se ei ole. Jotkut jopa nimittävät Elokapina-aktivisteja terroristeiksi. Tiedän, että termit ja määritelmät joskus muuttuvat, mutta tähän päivään saakka olen luullut, että terroristi on henkilö, joka tarkoituksella kohdistaa väkivaltaa siviileihin, eikä henkilö, joka istuu rauhallisesti ajoradalla.

Se, mitä Elokapina tekee, ei ole uutta. Monet liikkeet ympäri maailmaa ovat noudattaneet samaa kansalaistottelemattomuuden strategiaa, jossa tietoisesti rikotaan jotain lakia, tehdään se väkivallattomasti, omalla naamalla ja otetaan rangaistukset vastaan. Se on toiminut monissa tapauksissa ja se selvästi herättää huomioita.

Yksi keskustelun erikoisin piirre on ollut monien oikeistokonservatiivien näkemys, että Elokapinan toimintaa ei voi vertailla esimerkiksi Rosa Parksin tai Martin Luther Kingin tai muihin historiallisiin kansalaisliikkeisiin. Rosa Parks oli kuulemma kunnon kansalainen, koska hän oli matkalla töihin, ja MLK on taistellut ”hyvän asian” puolesta. Tämä historiattomuus ottaa minua päähän. Tämä on aivan sama argumentti kuin monien oikeistokonservatiivien kertomukset siitä, miten ammattiliitot olivat kuulemma hyvällä asialla joskus aikoinaan, kun taisteltiin kahdeksan tunnin työpäivästä, ja feministit olivat hyviä, kun he vaativat äänioikeutta naisille. USA:ssa republikaanit kertovat, että jos MLK olisi elossa nyt, hän vastustaisi Black Lives Matter -liikettä ja olisi äänestänyt republikaaneja.

Tällainen tapa nähdä historia on yksinkertainen ja suorastaan väärä, ja kertoo paljon ihmisestä. Vuonna 2021 on helppo väittää, että taistelu naisten äänioikeudesta, kahdeksan tunnin työpäivästä ja afroamerikkalaisten oikeuksista oli oikein, ja tämän takia liikkeiden keinot olivat myös aikanaan hyväksyttyjä. Mutta pitäisi aina pitää mielessä, että silloin, kun nämä protestit tapahtuivat, monissa tapauksissa yleinen mielipide ja erityisesti oikeistokonservatiivien mielipide oli näitä protesteja vastaan. Parks oli monien mielestä rikollinen, Martin Luther Kingiä pidettiin kommunistina ja naisten ja työläisten vaatimuksia liian radikaaleina. Eli on erittäin helppo tukea kansalaistottelemattomuutta, joka tapahtui satoja vuosia sitten, koska arvot, joiden vuoksi ihmiset silloin taistelivat, ovat tulleet osaksi normaalia.

Emme tarkkaan tiedä, mitä Elokapinan toiminnasta ajatellaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä moni on jo kuitenkin sitä mieltä, että Elokapina tekee arvokasta työtä ilmastokriisin torjumiseksi. Näyttää siis siltä, että sen vastustajat tulevat olemaan historian väärällä puolella.