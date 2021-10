LEHTIKUVA

Yhdysvallat aloitti sotatoimet Afganistanissa lokakuussa 2001.

Sodan päämäärät on jätetty osittain avoimiksi. Julkilausuttu tavoite on terroristien toiminnan estäminen. Bush ei kuitenkaan sunnuntai-illan puheessaan maininnut kertaakaan Osama bin Ladenia nimeltä. Näin hän yrittää välttää vaaran, että operaatiota pidettäisiin epäonnistuneena, jos bin Laden pääsee livahtamaan – mikä on hyvin mahdollista, KU:n ulkomaantoimittaja Arto Huovinen kirjoitti 9.10.2001.

Julkilausumaton tavoite oli Taleban-hallinnon kaataminen.

Saattaa olla, että George W. Bushille käy samalla tavalla kuin hänen isälleen kymmenen vuotta sitten: isä-Bush voitti Irakin, mutta hänellä ei ollut selkeää suunnitelmaa, mitä tehdä sen jälkeen, Huovinen ennakoi.

Lännen tukema Afganistanin hallitus kaatui 20 vuotta myöhemmin ja talebanit ovat taas vallassa.