Antti Yrjönen

Pääministeri ja valtiovarainministeri olivat tänä syksynä valmiita löytämään 30 miljoonaa lisää poliisille. Nyt tarvitaan samanlaista johtajuutta ja sitoutumista kulttuurialan työpaikkojen puolustamiseksi, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson toteaa kolumnissaan.

Politiikassa on tärkeää pystyä myöntämään epäonnistumisensa. Ei ole muuta tapaa oppia, kehittyä ja viedä julkista keskustelua eteenpäin kuin avoimesti myöntää, milloin asiat eivät menneet niin kuin olisi pitänyt. Siksi haluan sanoa selvästi ääneen, että hallitus epäonnistui kulttuuri- ja tapahtuma-alan tasa-arvoisessa kohtelussa koronakriisin yhteydessä.

Kun yhteiskunnan toimintoja joudutaan rajoittamaan laajasti, on selvää, että joudutaan sulkemaan myös kulttuurialan tapahtumia ja toimintaa. Mutta ei ole minkäänlaista perustetta sille, että kulttuuritoimintaa rajoitettiin tiukemmin kuin esimerkiksi ravintola-alaa. Koko suomalainen poliittinen järjestelmä epäonnistui kulttuurialan käsittelemisessä elinkeinovapauden näkökulmasta.

Kun pahimmista rajoituksista on nyt päästy ja koronapassi tekee tuloaan, julkaisi OKM tällä viikolla tiedot siitä, miten Veikkauksen tuloutuksen rahoitus vaikuttaa eri taiteen aloihin ja tekijöihin. Tiedot ovat karmeita. Kulttuurin valmiiksi pieniä rahoja uhkaavat monissa tapauksissa 10–25 prosentin leikkaukset. Joitakin tukimuotoja oltaisiin lakkauttamassa kokonaan.

Rahapelien tuotto on romahtanut sekä koronan että yhtiön vastuullisuustoimien takia, ja se on jo jättänyt loven kulttuurin, tieteen, nuorison, liikunnan sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen. Hallitus on kompensoinut tätä romahdusta lisäämällä budjettirahoitusta yli 300 miljoonalla eurolla näille toimijoille.

Tulevien viikkojen aikana on löydettävä puuttuvat 18,5 miljoonaa kulttuurialan leikkausten perumiseksi ensi vuodelle. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan puolueiden on yhdessä tehtävä linjaukset siitä, mihin rahoitustasoon sitoudutaan tulevien vuosien aikana. Muuten sama taistelu kulttuurin, liikunnan, urheilun, tieteen ja sosiaalialan järjestöjen rahoituksesta on edessä joka syksy.

Pääministeri ja valtiovarainministeri olivat tänä syksynä valmiita löytämään 30 miljoonaa lisää poliisille. Nyt tarvitaan samanlaista johtajuutta ja sitoutumista kulttuurialan työpaikkojen puolustamiseksi. Vasemmistoliiton ministeriryhmä on tehnyt esityksen kulttuurialan leikkausten perumiseksi kokonaan lisätalousarviossa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri.