Nousukiito on ollut Kuopiossa jyrkkä, muttei yllättävä.

Kun KuPSin naiset varmistivat Kansallisen liigan mestaruuden pari viikkoa sitten vieraspelissä HJK:ta vastaan, oli vastaanotto Kuopiossa komea. Vaikka pitkän matkan vuoksi sankarit ehtivät kotipesään vasta rahtusen ennen puoltayötä, oli Keskuskentällä vastassa kymmenittäin innokkaita faneja soihtuineen ja lauluineen. Veikkausliigankin mestaruus on kuopiolaisille vielä täysin mahdollinen – jopa todennäköinen – joten ei liene liioittelua kutsua kalakukkokaupunkia tällä hetkellä myös Suomen jalkapallopääkaupungiksi, anteeksi, jalakapallopiäkaapuntiksi.

KuPSin naisjoukkue syntyi vasta kolme vuotta sitten, kun Pallokissat putosi sarjasta ja fuusioitui KuPSiin. KuPS peri tämän sarjapaikan Ykkösessä, mutta onnekkaiden täydennysmenettelyiden kautta se pääsikin aloittamaan taipaleensa heti pääsarjatasolla.

Ensimmäinen kausi päättyi jo erinomaiseen viidenteen sijaan, viime sesongilla keltapaidat pokkasivat pronssimitalit ja nyt juhlitaan mestaruutta. Nousukiito on ollut jyrkkä, muttei mitenkään yllättävä: joukkueen menestys on oiva esimerkki siitä, miten järkevät panostukset ja yhteistyö tuottavat hedelmää.

KuPSista puhuttaessa täytyy aina muistaa mainita pääomistaja Ari Lahti. Ilman hänen taloudellista tukeaan ei moni asia kuopiolaisessa futiksessa olisi mahdollinen, muttei pääsarjajoukkueiden menestystä selitä pelkästään raha.

Etenkin naisjoukkue on hyötynyt valtavasti järjestelystä, jossa molemmat joukkueet ovat osa yhteistä osakeyhtiötä. Yhteistyötä tehdään muutenkin kuin paperilla: esimerkiksi maalivahtivalmennus, fysioterapia ja videoanalyytikko ovat yhteisiä. Yhteinen konttori tuo ilmeisiä synergiaetuja, kun tieto kulkee.

Kuopiossa onkin kyetty tarjoamaan myös naisurheilijoille mahdollisuus ammattimaiseen jalkapalloiluun, mikä on Suomessa yhä turhan harvinaista. KuPSin menestys on tärkeä muistutus siitä, että mitaleita voi tavoitella myös muuten kuin ostamalla kalliita ulkomaalaispelaajia, vaikka toki KuPSin vahvistuksetkin ovat olleet laadukkaita.

Satsaaminen valmennukseen, pelaajien hyvinvointiin ja olosuhteiden ammattimaisuuteen ovat isoja tekijöitä myös huippuluokan futarien houkuttelussa. Kuopiossa tämä on ymmärretty, ja tulokset näkyvät sarjataulukossa.

KuPS on ollut koko päättyvän Kansallisen Liigan kauden murskaavan ylivoimainen: tappioita on tullut vain kaksi, ja maaleja isketty liki seitsemänkymmentä. Seuraava askel on pärjätä eurokentillä, ja ensi kaudella saatetaankin todistaa hämmentävää tilannetta, kun saman seuran sekä mies- että naisjoukkueet kilvoittelevat menestyksestä Mestarien Liigassa.

Erityisen ilahduttavaa on se, että joukkueiden menestys näkyy Kuopiossa myös lasten ja nuorten harrastajamäärissä. Etenkin tyttöpelaajien määrä on kuulemma ollut kasvussa. Kuopiolaiset pelaajat ovat myös oivia esikuvia paikallisille junioreille, ja onhan KuPSista murtauduttu viime aikoina myös Huuhkajiin. Monet ovat jo huudelleet mestarinaisiakin maajoukkueeseen, ja tämä lienee vain ajan kysymys.

