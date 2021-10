Lehtikuva/Seppo Samuli

Sakkojen maksu voidaan katsoa laittoman toiminnan epäsuoraksi tukemiseksi.

Sosiaalisessa mediassa kiertää viesti, jossa pyydetään vapaaehtoisilta maksuja ilmastoliike Elokapinan mielenosoittajien sakkojen maksamiseksi, kertoo Svenska Yle.

Poliisihallituksen ylitarkastaja Jouni Kitunen arvioi Ylelle, että tällainen toiminta voi rikkoa rahankeräyslakia. Kitunen myös arvioi, että tällainen keräys tuskin saisi lupaa poliisilta.

– Rahankeräyslupa myönnetään vain, jos varat menevät yleishyödylliseen tarkoitukseen. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan yksilöiden sakkojen maksaminen ei ole tällainen tarkoitus, Kitunen sanoi.

Lisäksi Poliisihallituksen Kitusen mielestä olisi kummallista, jos poliisi hyväksyisi pienimuotoisenkin keräyksen, jossa rahat menisivät sakkojen maksuun. Hänen mukaansa siinä tuettaisiin epäsuorasti laitonta toimintaa.

Toisaalta rahankeräyslupaa ei vaadita pienimuotoiseen, alle 10 000 euron suuruiseen rahankeräykseen, joka kestää korkeintaan kolme kuukautta. Pienkeräyksessä ei myöskään ole vastaavaa yleishyödyllisyyden vaatimusta, mutta siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi arkipäivää ennen keräyksen aloittamista.

Ilmastohätätilan julistamista ja tehokkaampaa ilmastopolitiikkaa vaativan Elokapinan mielenosoituksissa Helsingissä on viime aikoina otettu kiinni aktivisteja, joista osaa on sakotettu.

Elokapinan mukaan järjestö ei ole tietoisesti rikkonut lakia

Svenska Ylen toimittaja oli lähettänyt viestin ilmoituksessa olleeseen sähköpostiin ja saanut tietää, että rahat siirtyvät suoraan lahjoittajalta aktivistille.

Toimittajan saamassa vastauksessa todetaan, että maksun pitää mennä suoraan sakon saaneelle, koska Elokapina ei voi liikkeenä ottaa rahaa vastaan. Viestissä luvataan palata asiaan sakotettujen aktivistien maksutiedoilla sitten, kun kaikki toistaiseksi jaetut sakot ovat selvillä.

Svenska Yleä siteeranneen Iltalehden haastattelema Elokapinan edustaja kertoo lehdelle, ettei järjestö ole tietoisesti rikkonut lakia. Hänen mukaansa viestiä ei ole levitetty liikkeen sosiaalisen median kanavilla.

Aiemmin on uutisoitu, että poliisi epäilee Elokapinan taustayhdistyksen Elonvaalijat ry:n toiminnassa rahankeräysrikosta. Yhdistyksestä on kiistetty rikokset. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa asiasta tänään ratkaisu.