Kuka on köyhän asialla? No, meidän puoluehan se edeltäjineen on ollut. Teema on edelleen tarpeellinen, eikä sitä saa unohtaa. Pertti Pokki Laitilasta kuvasi hyvin tuota kotitalousvähennyksen merkitystä/merkityksettömyyttä (KU 35/21.) Hitaana hämäläisenä olin jo kauan aikonut kirjoittaa samasta aiheesta, mutta nythän Pertti teki sen puolestani. Eihän todellakaan verovähennyksestä ole iloa niille, joiden ainoa eläke on kansaneläke. Siis minimitoimeentulolla eläville.

Enhän minä kotitalousvähennystä vastaan ole, mutta ei sillä johtavien politiikkojen retostella kannata. Jotain parempaa pitäisi keksiä sen ulkopuolelle jääville.

Hannu Järvinen

Mäntsälä