Lehtikuva/Silja-Riikka Seppälä

Mielipide: Liian moni on pitkäaikaistyötön

Reilusti yli satatuhatta ihmistä on tällä hetkellä pitkäaikaistyötön eli on ollut yli vuoden työttömänä. Eri tutkimusten mukaan noin 60 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä on osittain tai kokonaan työkyvyttömiä eli eivät pysty kokoaikaiseen työhön.

Näiden pitkään työttöminä olleiden hyväksi täytyy tehdä jotain. Kuntoutusta täytyy tarjota, ja vasemmistoliitto voisi lisätä palkkatukea. Näin moni pitkään työttömänä ollut saisi työtä ja työkyky säilyy paremmin. Pitkään työttömänä olleet kokevat yleensä muita enemmän terveysongelmia. He eivät kuulu työttöminä työterveyshuollon piiriin.

Yli 50-vuotiaiden työttömien on vaikeaa saada pysyvää työtä. Monet heistä lähettävät satoja työhakemuksia, mutta työtä ei kuitenkaan saa.

Viime vaalikauden lopulla oli laki, jonka mukaan vanhemmat pitkäaikaistyöttömät pääsivät eläkkeelle. Saapa nähdä, miten käy tämän vaalikauden lopussa.

Valtion sinänsä yksi tärkeimpiä tehtäviä on saada työpaikka mahdollisimman monelle ihmiselle, ja näin työllisyysaste nousee ja valtio ja kunnat saavat enemmän verotuloja. Näin voidaan pitää kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta ja taata palveluja ihmisille.

Mika Lille

Helsinki