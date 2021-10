Madelén Wildhaber

Seuraan mediaa Saaristomeren kansallispuistosta käsin. Otsikoihin on noussut Elokapina ja aktivismi. Itsekin ympäristöaktivistina olen muun muassa järjestänyt Turun ilmastomielenosoituksia. Hienoimmat muistot ovat syksyltä 2019, kun marssiin osallistui 3500 henkilöä. Tänä syksynä järjestimme nykyisellä kotisaarellani Nötössä pienen mielenosoituksen, johon osallistui enemmän väkeä kuin saarella on asukkaita. Saarella halutaan suojella luontoa, asummehan kansallispuiston ytimessä.

Selaan viikon uutistarjontaa. Kaleva raportoi: ”Elokapinan mielenilmaus katkaisi Pitkänsillan liikenteen Helsingissä – poliisi otti kiinni 123 ihmistä”. Uusi Suomi otsikoi: “‘Olen erittäin iloinen siitä, että Elokapina-liike on olemassa’, sanoo entinen kokoomuspomo Pertti Salolainen, jolle luonnonsuojelija on ‘kova jätkä’”. Sanna Ukkola ei yllätä happamalla rutinallaan Iltalehdessä: “Lakia rikkovat Elokapinan hipit ovat ilmastouhka”. Yle nostaa esiin nuoren Ilarin, joka sai keväällä poliisin toimesta pippurisumutetta kasvoilleen, häntä tukevat vanhemmat ovat valmiit maksamaan nuoren sakot.

Syyskapina on luontoaktivistien monipäiväinen suurmielenosoitus, johon sisältyy puheita, iskulauseita, yhteisöllisyyttä, musiikkiesityksiä, sekä suoran toiminnan aktioita, kuten katujen sulkemista. Syyskapina vaatii hallitusta julistamaan ympäristöhätätilan. Haluaisin olla paikalla puolustamassa planeettaamme, mutta etäisyyden vuoksi liehutan kapinalippua tämän kolumnin muodossa.

Uhka on todellinen. Helsingin Sanomissa laskuri kertoi alkuviikosta, että reilu 8 vuotta on aikaa siihen, kun yleiseksi tavoitteeksi asetetun 1,5 celsiusasteen lämpeäminen on totta. IPCC raportti varoittaa planeetan keskilämpötilan voivan kohota 4,7 asteeseen vuoteen 2100 mennessä, kun taas tunnettu yhdysvaltalainen tiedelaitos Massachusetts Institute of Technology on laskenut planeetan keskilämpötilan nousevan jopa 7,4 asteeseen. Tämä tarkoittaisi planeetan elinkelvottomuutta ihmiselle suurilta osin. Ei ihme, että erityisesti nuoret ovat huolissaan. Ekokatastrofi voi eskaloitua todelliseksi painajaiseksi jo heidän elinaikanaan.

Mitä nämä asteluvut tarkoittavat käytännössä?

ILMOITUS

Maapallon keskilämpötilan nouseminen yli 1,5 asteen riittää horjuttamaan monia ihmiselämälle välttämättömiä luonnonjärjestelmiä. Pääsihteeri Petteri Taalas Maailman ilmatieteenlaitokselta (WMO) selventää: ”Jos ilmasto lämpenisi 3 astetta, menettäisimme valtavan osan maailmanlaajuisesta kapasiteetistamme tuottaa ruokaa. Lisäksi lämpenemisestä johtuva merenpinnan kohoaminen olisi vaarallista lukuisille valtioille ja rantakaupungeille. Myös tulvista ja myrskyistä tulisi erittäin tuhoisia”.

Olemme nyt 1,1 asteessa. Italiassa ja Omanissa on juuri tällä hetkellä suurtulvia. Italiassa on satanut kahdessatoista tunnissa enemmän kuin Suomessa vuoden aikana. Liki metrin paksuinen vesipeitto on roiskahtanut laajalle alueelle ja vesimassat vievät mennessään maata, autoja, puita, rakennuksia… Ympäristötuhoista on tullut niin arkipäiväisiä, että Omanin vastaavat tuhot eivät enää edes ylitä suomalaista uutiskynnystä. Ilmastokatastrofi etenee juuri niin kuin on ennakoitu.

Kuumuutta, kylmyyttä, kuivuutta, tulvia, myrskyjä, lukuisat lajit kuolevat sukupuuttoon, ruoantuotanto muuttuu vaikeammaksi, seuraa nälänhätää, pakolaisvirtoja. Ilmastokatastrofin ennustaminen ei ole kristallipalloon katsomista vaan matemaattisilla yhtälöillä nähtävissä oleva tulevaisuutemme. Tuhot lähestyvät vääjäämättä.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt voi jakaa seuraavien sektoreiden kesken: energiantuotanto, teollisuuden- ja liikenteen polttoaineet, lämmitys ja muu poltto, maatalous, turpeen tuotanto, jätteet ja teollisuuden liuottimien kanssa. Jokaisessa sektorissa pyörii miljardit eurot. Jokaisella sektorilla on aktiivinen lobbauskoneisto, joka haluaa kasvattaa omaa hauistaan.

Elokapina esittää vaatimuksen hallitukselle – julistakaa ilmastohätätila, toimikaa nyt! Hallitus on vaaka, joka punnitsee erilaisten vaikuttajien tuottamaa aineistoa. Toisessa vaakakupissa ovat äänessä ison rahan liikkeelle ajamat lobbarit.

Yhtä aikaa, kun Elokapina huutaa ja tanssii Mannerheimintiellä, VAPO, Caruna, Lockheed Martin, UPM, Finnair, Fortum, MTK, Valio, kaivosteollisuuden eri toimijat, jne ovat työstämässä vasta-argumentteja. Tuhannet vaikutusvaltaiset toimijat pyrkivät kaikin keinoin ja rahaa säästämättä manipuloimaan hallitusta. Tahot ovat tai edustavat yrityksiä, joiden ainoa todellinen tavoite on tuottaa voittoa.

Moni poliitikko on päätynyt lobbareiden marioneteiksi, ehkä epäsuoralla lahjonnalla, kuten firmojen hallituspaikoilla tai osakkeilla, ehkä pelkällä vakuuttelulla – on helpoin lukea valmiiksi kirjoitetut puheet. Tarvitaan kansalaistottelemattomuutta ja näkyviä tekoja, jotta planeetan hätähuuto saadaan kuuluviin.

Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Huutavat mielenosoittajat.

Hallitus, nyt tarvitaan pitkäjänteistä politiikkaa ja linjavetoja, jotka kantavat yli hallitusten vaihdosten. Moni yrittäjä on valmis muuttamaan toimintaansa, mutta ilman selkeitä rajauksia nämä ovat uhrauksia omasta pussista. Ympäristötuet tulee suunnata ympäristönsuojeluun ja ympäristölle haitallisista monokulttuuriin tähtäävistä tuista tulisi luopua. Tarvitaan poliittista ohjausta. Vastavoimat pyrkivät syyllistämään yksilöitä, mutta yksilön vastuulla olevat kuluttajapäätökset ovat ohjattavissa poliittisin toimin tuilla ja veroilla.

Jähmeä koneisto kantaa aktivisteja putkaan ja jakaa sakkolappuja. Todellisuudessa Elokapina on itsetuhoisen ihmiskunnan toivon pilkahdus.