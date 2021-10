Beatrice Lamwaka

Ugandassa koronan deltamuunnoksen leviämistä ehkäistään öisellä ulkonaliikkumiskiellolla ja pitämällä koulut kiinni.

Kello viiden jälkeen iltapäivällä liikenne on aivan tukossa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa, kun miljoonakaupungin asukkaat yrittävät päästä kotiin ennen ulkonaliikkumiskieltoa, joka alkaa seitsemältä illalla ja jatkuu puoli kuuteen asti aamulla.

Koko maahan julistettu öinen ulkonaliikkumiskielto on yksi maan hallituksen keinoista ehkäistä helposti tarttuvan koronan deltamuunnoksen leviämistä.

Lisäksi koko maassa on maskipakko kaduilla liikuttaessa ja julkisiin sisätiloihin tultaessa mitataan lämpö ja annetaan käsidesiä. Koulut, yliopistot, elokuvateatterit ja baarit ovat kiinni, ja musiikkitapahtumat ja poliittiset joukkokokoukset on kielletty. Myöskään uimarannoille ei ole saanut mennä pitkään aikaan.

Rajoitukset ovat olleet voimassa kesäkuun alusta asti, ja monet niistä itse asiassa jo viime vuoden keväästä asti.

Nyt koronarajoituksia on vihdoinkin helpotettu hieman. Syyskuun lopussa presidentti Yoweri Museveni ilmoitti televisioidussa puheessaan, että vihannestorit avataan jälleen, samoin kuin kirkot ja moskeijat, tosin turvaväleillä ja rajoitetulla ihmismäärällä. Häät ja hautajaiset sallitaan jälleen kuukausia kestäneen kiellon jälkeen.

Koulut pysyvät vielä kiinni ainakin ensi vuoden alkuun. Jalkapalloa pelataan tyhjille katsomoille, ja bussit saa täyttää toistaiseksi vain puolilleen. Yliopistot saavat aloittaa toimintansa ensi kuussa. Baarit ovat edelleen kiinni, mutta kuntosaleihin, kasinoihin ja biljardihalleihin pääsee jälleen. Ostoskeskukset avattiin jo heinäkuussa.

Presidentti on luvannut, että koulut avataan sitten kun rokotettujen määrä on saatu riittävälle tasolle. Opetusministerinä on presidentin puoliso Janet Museveni.

Ugandassa ei ole minkäänlaista etäopetusta, joten koulujen sulkemisella on ollut kohtalokkaat seuraukset. Opetuksen keskeytymisen lisäksi lapset ovat olleet nyt puolitoista vuotta ilman kouluruokaa. Kaupungeissa monet lapset ovat ryhtyneet kaupustelijoiksi tai kerjäävät rahaa kaduilla. Maaseudulla lapset lähetetään peltotöihin. Teiniraskaudet ovat lisääntyneet hälyttävästi, ja tyttöjä naitetaan alaikäisinä.

Uganda otti koronarajoitukset käyttöön viime vuoden maaliskuussa, kun maassa ei ollut todettu vielä ainuttakaan koronatapausta.

Kaikki kokoontumiset kiellettiin, oli kyse sitten häistä tai jumalanpalveluksista tai kulttuuritapahtumista. Myös joukkoliikenne pysäytettiin. Edes suositut moottoripyörätaksit eivät saaneet kuljettaa matkustajia. Koulut suljettiin, ja koko maahan määrättiin ulkonaliikkumiskielto iltaseitsemästä puoli seitsemään aamulla.

Lääketiedelehti Lancetin mukaan Uganda lukeutui koronan ehkäisytoimissa maailman kymmenen kärkimaan joukkoon.

Kun rajoituksia hellitettiin viime vuoden heinäkuussa, kolme ugandalaista oli menehtynyt koronaan ja poliisit olivat ampuneet kuoliaaksi 12 ihmistä ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta.

Koko viime vuoden aikana Ugandassa kuoli koronaan kaikkiaan 251 ihmistä.

Mutta tämä oli ennen deltamuunnoksen tuloa tämän vuoden kesäkuussa.

Nyt koronaan on kuollut yli 3 000 ihmistä, joista suurin osa tämän vuoden kesä-, heinä- ja elokuussa.

Heinäkuussa sairaaloiden kapasiteetti romahti, kun kymmenet tuhannet ihmiset, sekä nuoret että vanhat, tarvitsivat tehohoitoa samaan aikaan.

Syyskuussa koronatilanne parani selvästi, minkä seurauksena myös rajoituksia ruvettiin vähitellen lieventämään.

Ugandan medioissa puhutaan nyt joka päivä koronarokotuksista, joita ollaan antamassa ensin terveydenhuollon työntekijöille, sotilaille, poliisille, opettajille, opiskelijoille, kaikille yli 50-vuotiaille sekä muiden sairauksien vuoksi riskiryhmään kuuluville.

Lokakuun alkuun mennessä 1,7 miljoonaa ugandalaista on saanut koronarokotuksen – vajaa neljä prosenttia koko väestöstä. Hallituksen tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä viisi miljoonaa ihmistä olisi täysin rokotettu.

Ugandaan ei ole kuitenkaan saatu luvattuja määriä rokotteita. Lisäksi erityisesti maaseudulla ei ole riittävästi jääkaappeja rokotteiden säilyttämistä varten. Monilla ugandalaisilla on myös ennakkoluuloja koronarokotusta kohtaan.