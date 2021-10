IPS/Athar Parvaiz

Intian äärihindut levittävät propagandaa muslimimiehistä, jotka viettelevät hindunaisia vain käännyttääkseen heidät islamiin.

Kun intialainen Ali kosi parasta ystäväänsä, hän ei aavistanut, että ystävän vanhemmilta menisi kuusi vuotta hyväksyä liitto. Ali oli muslimi ja morsiamen perhe hinduja.

– He olivat koko ikänsä kuulleet, että muslimit ovat väkivaltaisia, konservatiivisia, komentelevia ja niin edelleen. Vaikka he itse asiassa arvostivat minua ihmisenä, ajatus minusta muslimina avioitumassa heidän tyttärensä kanssa oli liikaa, Ali selittää.

Alin ja morsiamen tarinan loppu on onnellinen, sillä lopulta morsiamen perhe lopetti sosiaalisen paineen alla kyyristelyn. Läheskään aina eri uskontoryhmiin kuuluvien rakastavaisten kohtalo Intiassa ei ole yhtä onnekas. Viime vuosina islaminpelko ja propaganda ovat lisääntyneet.

Love Jihad



Uskontoryhmien välisen vihan liekkejä on lietsonut etenkin ”Love Jihad”, äärihindujen keksimä salaliittoteoria, jonka mukaan muslimimiehet viekoittelevat hindutyttöjä rakkauden varjolla kääntymään muslimeiksi.

– Sosiaalisessa mediassa on satoja sivustoja ja profiileja, jotka julkaisevat uutisina tarinoita hindunaisista, jotka tulivat muslimimiesten pettämiksi ja päätyivät joko kuolleiksi tai pakkokäännytetyiksi väkivaltaisten aviomiesten vangeiksi, bangalorelainen tutkija ja aktivisti Ashwini KP sanoo.

Salaliittoteoria on sinänsä vaivatta kumottavissa, mutta se ei ole vähentänyt Love Jihadin suosiota eikä siihen liittyvää vihaa – vihaa, joka on johtanut myös väkivaltaan. Love Jihad on saanut lisävoimaa äärioikeistolaisilta hindupuolueilta, jotka työskentelevät tehdäkseen uskontojen välisistä liitoista rikoksen.

Toistaiseksi eri uskontoihin kuuluvat rakastavaiset voivat Intiassakin avioitua ilman että toisen täytyy vaihtaa uskontoaan, mutta heidän täytyy antaa aikeestaan julkinen ilmoitus 30 päivää ennen häitä.

Uskonnonvapauslailla avioliittoja vastaan



Intian äärihinduhallitusta johtavan Narendra Modin kotiosavaltiossa Gujaratissa on tänä vuonna laadittu ”uskonnonvapauslaki”, jossa muun muassa määritellään uskontorajat ylittävät avioliitot pakkokäännytykseksi.

– Lailla on puhtaasti ryhmäkuntainen päämäärä ja se on vastoin perustuslain takaamia perusoikeuksia, asianajaja Isa Hakim toteaa. Hakim on yksi asianajajista, jotka ovat vedonneet lakia vastaan.

Gujaratin korkein oikeus päättikin elokuussa pysäyttää lain useiden pykälien toimeenpanon, mukaan lukien sen, joka määritteli uskontojen väliset liitot pakkokäännytykseksi. Toimeenpano pysäytettiin, jotta uskontojen välisiä avioliittoja solmivia ei tarpeettomasti häirittäisi.

Modin Bharatiya Janata -puolueen (BJP) hallitseman Gujaratin osavaltiohallitus on valittanut päätöksestä Intian korkeimpaan oikeuteen.

”Yhteiskunta, joka pelkää omia tyttäriään”



Niin ikään BJP:n hallitseman Uttar Pradeshin osavaltion pääministeri Yogi Adityanath on lähtenyt avoimen uhkailun tielle. ”Hallitus työskentelee Love Jihadin juurimiseksi. Varoitan kaikkia niitä, jotka kätkevät identiteettinsä ja leikittelevät sisartemme kunnialla. Ellette paranna tapojanne, matkanne polttoroviolle alkaa”, Adityanath on sanonut.

Ei ihme, että Uttar Pradeshissa äärihindut ovat esteettä saaneet käyttää Love Jihadia lietsoakseen yhteisöjen sisäisiä jännitteitä ja mellakoita.

Kaikkiaan viidessä BJP:n hallitsemassa osavaltiossa on kirjoitettu lakeja salaliittoteorian pohjalta, vaikka Love Jihadia ei nimeltä mainitakaan.

– Se nakertaa myös hindunaisten toimintavapautta. Me olemme yhteiskunta, joka pelkää omia tyttäriään ja halua hallita heitä estämällä heitä päättämästä omista asioistaan. Nykyhallitus on luonut erittäin islampelkoista ja ryhmäkuntaista lainsäädäntöä naisten suojelun varjolla, tutkija ja journalisti Sheeba Aslam Fehmi sanoo.

Fehmi johtaa avioparien valinnanvapautta puolustavaa Dhanak-järjestöä. Dhanak tukee erityisesti avioliittoja, joita solmitaan uskontojen tai kastien välillä. Intiassa myös eri kasteihin kuuluvien rakastavaisten on vaikea saada liitolleen hyväksyntä, eivätkä äärihindut suhtaudu kastien välisiin suhteisiin juurikaan suopeammin kuin uskontojen välisiin.

Pelko sai perumaan häät



Dhanakin toinen perustaja Asif Iqbal selittää, että uskonnollista fanaattisuutta ilmenee myös viranomaisissa, samoin uskoa salaliittoteorioihin.

– Minua kuulusteltiin delhiläisellä poliisiasemalla kuusi tuntia. Kuulustelija yritti saada tietoa mahdollisesta salaliitosta, sillä minä olin viimeinen henkilö, jonka kanssa muuan muslimipoika ja hindutyttö olivat jutelleet ennen kuin karkasivat naimisiin, Iqbal kertoo.

Shital puolestaan kertoo, kuinka hänen ja muslimisulhasen kävi, kun he lain mukaan julkistivat aikeensa.

– Minun henkilötietoni julkaistiin Facebook-ryhmässä ja vanhempani alkoivat saada soittoja, joissa heitä uhkailtiin vakavilla seurauksilla, mikäli he eivät estäisi liittoamme, Shital sanoo. Vanhemmat hyväksyivät liiton, mutta Shital päätti turvallisuussyistä perua häät.

