Lehtikuva/Michal Cizek

Ongelmat eivät poistu, jos Euroopan jalkapalloliitto Uefa ei ota härkää sarvista

Suomen maajoukkuetähti Glen Kamara ja Glasgow Rangers vierailivat viime viikolla ensimmäistä kertaa Prahassa sitten viime maaliskuun, jolloin Kamara joutui kentällä Slavia Prahan Ondrej Kudelan rasististen solvausten kohteeksi. Valitettavasti tälläkin kertaa jalkapallo jäi sivurooliin ja keskustelu tshekkiläisen yleisön rasistisesta käytöksestä leimahti jälleen liekkeihin.

Sparta Praha oli määrätty aiemmin pelaamaan ottelunsa tyhjille katsomoille joukkueen kannattajien herjattua rasistisesti Monacon Aurelien Tchouameniä. Rangersia vastaan katsomossa oli ainoastaan kouluikäisiä lapsia, mutta tästä huolimatta suomalaiskeskikenttäpelaaja joutui kuuntelemaan läpi ottelun buuausta aina palloon koskiessaan.

Sparta Prahassa tapahtuneeseen suhtauduttiin samalla tavalla kuin naapuriseurassa Slaviassa viime talven tapauksen jälkeen. Sparta kävi raivokkaaseen vastahyökkäykseen kieltäen kaiken. Samaan aikaan sosiaalisen median kanavat täyttyivät jälleen tshekkiläisten kannattajien rasistisista viesteistä. Glen Kamara joutui sulkemaan puhelimensa vihaviestien tulvan takia.

Vaikenemisen kulttuuria koko maassa kuvastaa se, että Tshekin ulkoministeri kutsui Britannian suurlähettilään puhutteluun tapaukseen liittyvän mediakirjoittelun vuoksi. Häpeällistä käytöstä lähdettiin siis peittelemään ja puolustelemaan valtiotasolle asti sen sijaan, että ongelmiin alettaisiin puuttua niiden vaatimalla tarmokkuudella.

Tapahtumat osoittivat taas kerran, että Prahassa ja Tshekissä on erittäin vakavia ongelmia rasistisen käytöksen kanssa jalkapallo-otteluissa. Ongelma koskee laajemmin erityisesti itäisen Euroopan valtioita, mutta silmiä ei voi ummistaa missään muuallakaan. Jos rasismin olemassaolo kielletään ja rasistiset solvaukset hyväksytään, myös lapset käyttäytyvät, kuten he näkevät aikuisten käyttäytyvän. Esimerkin voima on valtava.

ILMOITUS

Myös Rangersin valmentaja Steven Gerrard otti asiaan jälleen näkyvästi kantaa ja vaati BBC:n haastattelussa jalkapalloyhteisöltä vahvempia toimia rasismia vastaan. Hän ilmoitti seuran vievän asian Uefan käsiteltäväksi ja vaati isompia rangaistuksia rasismin hävittämiseksi jalkapallosta.

Kudelan tapauksessa Uefa lätkäisi pelaajalle 10 ottelun pelikiellon, mutta seuraa ei rangaistu tapahtuneesta millään tavalla. Jatkuvat ongelmat eivät poistu mihinkään, jos Uefa ei ota härkää sarvista. Tyhjille katsomoille pelaaminen ei enää riitä rangaistukseksi. Toistuvasti sääntöjä rikkovat seurat pitää poistaa määräajaksi eurooppalaisista seurajoukkuekilpailuista.

Suomi pelaa lauantaina huipputärkeän MM-karsintaottelun Helsingissä Ukrainaa vastaan. Vuoteen 2025 ulottuvan sopimuksen Rangersin kanssa juuri solminut Glen Kamara on nimetty joukkueen kokoonpanoon.

Toiveissa on, että kotimainen jalkapalloyleisö osoittaa nyt vahvan tukensa hyökkäyksen kohteeksi jälleen joutuneelle Kamaralle.

Lauantain vakiokupongilta löytyy Suomen ottelun ohella muita MM-karsintaotteluita. Viikon varmat asennetaan kohteisiin 3 (Ruotsi), 6 (Sveitsi) sekä 9 (Itävalta). Kohteet 10-13 ovat Englannin Ykkösliigan otteluita ja ne vaativat tiheämpää rastittamista.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 9.10. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), 1, 1, 2, 2(1), 1, 2, 1(2), 2, 1, 2(X), 1(X), 1(X).