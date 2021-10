Lehtikuva/Javier Torres

Verokeitaisiin puuttuminen on tahdon asia

Uusi massiivinen tietovuoto, Pandoran paperit, toi sunnuntaina julkisuuteen lähes 12 miljoonaan asiakirjaan pohjautuvat tiedot poliittisten eliittien veroparatiisikytköksistä. Kyseessä on jälleen maailman suurin tietovuoto. Myös edelliset ovat liittyneet verojen välttelyyn. Uusin paljastus todistaa, että niitä seurannut massiivinen julkisuus ei ole vaikuttanut riittävästi. Superrikkailla on edelleen porsaanreikiä ja he myös käyttävät niitä hyväkseen.

Verovälttelyyn ja rikolliseen veronkiertoon on puututtava niin että tuntuu. Se edellyttää kansainvälistä yhteistoimintaa. Suomessa maanantaina vieraillut EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että vaikka unionissa standardit verotuksen läpinäkyvyyden suhteen ovat korkeimpien joukossa, se ei riitä.

Yksittäisen maan mahdollisuudet puuttua asiaan ovat luonnollisesti vielä paljon vähäisemmät, mutta eivät merkityksettömät. Maailma tarvitsee esikuvia.

Suomen hallitus on sellainen. Jo hallitusohjelmassa sovittiin 20-kohtaisesta listasta harmaan talouden vastaisia toimia. Se sisälsi myös useita keinoja verokeitaisiin puuttumiseksi.

Hallitusohjelmaan sisältyi myös erillinen kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vastainen toimenpideohjelma. Sen toimeenpano on käynnissä. Olennaista on, että verokeitaiden käyttö tehdään laittomaksi, totesi harmaan talouden vastaisen ohjausryhmän vetäjä, työministeri Tuula Haatainen tiistaina.

Uusimpana keinona hallitus päätti budjettiriihessä arvonnousuverosta, joka otetaan käyttöön vuonna 2023. Suomi ryhtyy verottamaan ulkomaille muuttaneiden varakkaiden henkilöiden myöhempiä myyntivoittoja siltä osin, kun ne ovat kertyneet täällä. Nykyään on mahdollista siirtää kirjat verokeitaisiin ja myydä Suomessa kertyneet varat maksamatta voitoista veroja kotimaahan.

Hallitus antaa lukuisilla toimillaan oikean signaalin toivottavasti vauhdittuvaan keskusteluun verovälttelystä ja veroparatiiseista. Kokoomuksen signaali taas on erittäin huono, kun se uhkaa lakkauttaa arvonnousuveron, jos pääsee seuraavaan hallitukseen.

Politiikan toimittaja