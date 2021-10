Antti Yrjönen

Työ eduskunnassa muuttui tällä viikolla: Edustajat näkevät toistensa kasvot.

Mikä on työllistänyt sinua eniten kuluvalla viikolla, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen?

– Aloitin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana nyt syksyllä tehtyäni pääasiassa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kuusi vuotta. On haastetta kääntää aivot työelämä- ja tasa-arvoasentoon. Kaikki on uutta, ihmiset ja asiat, ja asioita on paljon.

– Nyt päällimmäisenä on budjetin käsittely. Siihen liittyy isoja tärkeitä asioita, muiden muassa rekrytointitukikokeilu, jossa yksinyrittäjiä tuetaan taloudellisesti ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa. Se on varmasti tervetullut lakiesitys.

Yt-laki ei kauheasti mediaa kiinnosta.

Mikä on ollut eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Se on ollut käytännön asia eli lähityöhön palaaminen ja maskipakosta luopuminen eduskunnassa. Olemme päässeet istuntosalissa istumaan omille paikoillemme.

– On ollut ihana nähdä kollegoita ja heidän kasvojaan. Eilen valiokunta minun aikanani kokoontui ensimmäistä kertaa omassa kokoushuoneessaan ja lähes kaikki jäsenet olivat läsnä. Lisäksi työministeri Tuula Haatainen tuli paikan päälle esittelemään työministeriön syksyn asioita. Pääsimme käymään vuoropuhelua, mikä näytti olevan tosi tärkeää ja odotettua.

Mikä on ollut vasemmistoliitolle tärkein asia eduskunnassa tällä viikolla?

Se on hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi eli uusi yt-laki. Sillä parannetaan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia työpaikoilla. Lain myötä työnantajan ja henkilöstön edustajan on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua yrityksen tai yhteisön kehitysnäkymistä tai taloudellisesta tilanteesta ja työpaikan säännöistä, käytännöistä ja toiminnan periaatteista.

– Yt-toiminta on laaja käsite, vaikka se usein liitetään vain lomautuksiin tai irtisanomisiin. Tämä on erittäin ajankohtainen laki ja sillä kehitetään vuoropuhelua, mikä on tärkeää.

Mikä politiikan asia on jäänyt tällä viikolla huomaamatta?

– Yt-laki ei kauheasti mediaa kiinnosta.

– Keskiviikkona eduskunnassa käytiin ajankohtaiskeskustelut mielenterveysstrategiasta ja päihdepolitiikasta. Niistä en ole nähnyt mitään uutisointia. Keskustelu oli harvinaislaatuisen tärkeää, laadukasta ja ratkaisukeskeistä. Paikalla oli kaksi ministeriä ja paljon edustajia, eivätkä kaikki ehtineet edes käyttää puheenvuoroa.

Mikä on viikon kirjasi tai levysi?

Oikeutetusti viikon kirjani on Meri Valkaman tuore teos Sinun, Margot. Se sai hyvät arvostelut ja tilasin sen heti itselleni, koska haluan sen kirjakirjana. Mutta koska olen malttamaton ihminen, aloitin sen jo äänikirjana, vaikka Meri on suositellut, että se luetaan paperilta, jotta tekstin näkee. Rakastan kirjassa sitä, että voi palata pari sivua taaksepäin ja lukea uudelleen. Kirjan alussa on kirje, johon ehkä pitää palata, joten odotan, että saan kirjan fyysisesti käteeni.

– Olen jo kuunnellut useamman luvun. Kirjan lukija on ihana Krista Kosonen, joka on loistava valinta lempeine ja rauhallisine äänineen.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.

