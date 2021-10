Emma Grönqvist

EU-maat menettävät vuosittain yli 800 miljardia euroa.

Uusi veroparatiiseja koskeva tietovuoto Pandoran paperit herättää kysymyksen, miksi niiden kitkemisessä on epäonnistuttu, vaikka paljastukset ovat seuranneet toisiaan. Europarlamentaarikko Silvia Modigin mukaan EU:ssakin kysellään, miksi unioni epäonnistuu kerta toisensa jälkeen veroparatiisien ja verovuotojen kitkemisessä.

”Syitä on monia. Yksi niistä ovat EU:n omat veroparatiisit. Pandoran papereista löytyy vaikkapa Kypros, joka vielä vuosi sitten myi kultaisia passeja varakkaille sijoittajille”, Modig kirjoittaa blogissaan .

Kyseessä ovat valtavat rahat. Tax Justice Networkin mukaan pelkästään Hollannin veroparatiisilainsäädäntö vie muilta EU-mailta noin 10 miljardia euroa vuodessa. Kaikkiaan EU-maat menettävät vuosittain yli 800 miljardia euroa veronkierron seurauksena, tutkimukset kertovat. Tästä arviolta 50–180 miljardia tapahtuu laillisen verosuunnittelun myötä.

Modigin mukaan EU:n veroparatiisimailla on mahdollisuus estää päätösten syntyminen, koska verotukseen liittyvät päätökset vaativat jäsenmailta yksimielisyyttä.

Toinen syy epäonnistumiseen on päättäjissä itsessään. Pandoran papereissa on mukana huomattava määrä korkean tason poliitikkoja eli kyse on korkean tason valtaapitävien vakiintuneesta käytännöstä.

Duunarit ja varakkaat eri maailmassa



Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin asenteista, Modig toteaa.

”Tavalliset duunarit, siivoojat, kirjanpitäjät ja bussikuskit maksavat yleensä veronsa kuten pitää. Jos eivät maksa, heille tulee seurauksia.”

”Varakkailla tuntuu olevan oikeus tehdä toisenlaisia järjestelyjä. Moni pitää aggressiivista verosuunnittelua huonona asiana, mutta silti hyväksytään se, että rikkailla on mahdollisuus tehdä verojärjestelyjä ja minimoida maksamansa verot.”

Modigin mukaan tästä asenteesta kertoo kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon lupaus siitä, että vasta tekeillä oleva arvonnousuvero lakkautetaan, jos kokoomus voittaa eduskuntavaalit.

”Toisin sanoen, rikkailla on oltava jatkossakin mahdollisuus vältellä Suomen veroja siirtämällä kirjat ulkomaille”, Modig kirjoittaa.

Laillisuus vaikuttaa asenteisiin



Mepin mukaan alamaailman rikollisen toiminnan ja laillisesti hyväksytyn verosuunnittelun välillä on iso ero, mutta rajanvetoa olisi kuitenkin pohdittava.

”Iso osa aggressiivisesta verosuunnittelusta on laillista, vaikka sen ei pitäisi olla.”

”Kun aggressiivinen verosuunnittelu on laillista, se vaikuttaa ihmisten asenteisiin.”

Juuri siksi Modig kannattaa veropohjan laajentamista niin Suomessa kuin kaikkialla EU:ssa.

”Veroparatiiseja hyödyntäviin järjestelyihin on puututtava lainsäädännöllä. Veronkiertoon syyllistyneille ja siinä avustaneille tahoille tulee seurata sanktioita.”

Hänen mukaansa varsinkin Euroopan oikeisto vastustaa yhä kiivaasti verovuotojen tukkimista.

”Edistysaskelia on kuitenkin otettu. Suuryritysten on esimerkiksi jatkossa julkistettava maakohtaiset verotietonsa. Olemme vaatineet tätä vasemmistossa jo pitkään.”

Velvoitetta Modig pitää liian suppeana, mutta on ”positiivista, että se on nyt ylipäänsä tulossa käyttöön. Asenteet muuttuvat, pikku hiljaa”.