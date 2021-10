Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Li Andersson ryöpyttää kokoomusta verovälttelystä: ”Valtosen vanha tili on klassinen esimerkki siitä, miksi veroparatiiseja on olemassa”

”Kokoomuksella ei selvästikään näytä olevan minkäänlaista intressiä puuttua rikkaan eliitin hyödyntämiin laillisiin tai lain harmaalla alueella oleviin verosuunnittelukeinoihin”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson pitää tärkeänä, että kansainvälistä yhteistyötä veroparatiisitaloutta vastaan tiivistetään. Samalla hänen mukaansa tulee jatkaa kansallisten lakien uudistamista asian suhteen.

Andersson kirjoitti verovälttelystä Facebookissa keskiviikkona. Asia nousi laajaan keskusteluun alkuviikosta, kun julkisuuteen tulivat Pandoran paperit, laaja kansainvälinen vuoto veroparatiisipalveluja tarjoavien yhtiöiden aineistoista. Se paljasti useiden poliitikkojen, viihde- ja urheilutähtien ja rikollisten yhteyksistä veroparatiiseihin. Mukana on noin 200 suomalaista, ei kuitenkaan poliitikkoja.

– Sinänsä tässä ei ole mitään uutta auringon alla – olemmehan jo pitkään tienneet, että monilla superrikkailla on mahdollisuuksia minimoida veronsa tai välttää veronmaksu kokonaan veroparatiisi- ja rahoitussalaisuuspalveluita hyödyntämällä, Andersson sanoo.

”Kokoomuksen kärkitavoite on heikentää Suomen veropohja”.

Klassinen esimerkki

Andersson paheksuu sitä, että varakkaimmat välttelevät vastuutaan yhteisen hyvän edistämisestä, kun taas tavalliset työssäkäyvät, yrittäjät ja sosiaaliturvan varassa elävät pitkälti maksavat kiltisti veronsa.

– Kun ne, joilla on paras veronmaksukyky, luistavat omasta vastuustaan, kasvaa paine korottaa tavallisten työssäkäyvien ja pienyrittäjien veroja. Se ei ole oikein, Andersson sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi kokoomuksen kansanedustajan Elina Valtosen verojärjestelyt ajalta, jolloin tämä toimi Britanniassa pankinjohtajana. Tällä oli pankkitili Jerseyn veroparatiisissa.

Järjestelyllä pienennettiin Valtosen Isoon-Britanniaan maksamia tuloveroja hänen työskennellessään Royal Bank of Scotland -pankissa. Valtonen on puolustautunut sillä, että “kaikki verot ja maksut on tilitetty kuten pitää”. Valtosen tili ei liity Pandoran papereihin.

– Näin varmasti onkin – pointtihan on se, että veroparatiisijärjestelyn avulla veroja ja maksuja joutuu tilittämään paljon normaalia vähemmän, Andersson tulkitsee.

– Valtosen vanha tili on yksi klassinen esimerkki verosuunnittelusta ja siitä, miksi veroparatiiseja on olemassa.

Kokoomus toisella linjalla

Andersson epäilee kokoomuksen halua ylipäätään osallistua verovälttelyn kitkemiseen.

– Kokoomuksella ei selvästikään näytä olevan minkäänlaista intressiä puuttua näihin rikkaan eliitin hyödyntämiin laillisiin tai lain harmaalla alueella oleviin verosuunnittelukeinoihin. Päinvastoin, Petteri Orpon ensimmäinen konkreettinen vaalilupaus siitä, mitä hän aikoo tehdä, jos voittaa eduskuntavaalit, on hallituksen juuri päättämän arvonnousuveron lakkauttaminen, Andersson muistuttaa kokoomuksen puheenjohtajan puheista.

– Siis: kokoomuksen kärkitavoite on heikentää Suomen veropohjaa ja mahdollistaa rikkaille jatkossakin Suomen lakisääteisten verojen välttely siirtämällä kirjat ulkomaille verovälttelymielessä.